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Право

Домбра и гитара: каким культурно-просветительским имуществом обеспечены военнослужащие Нацгвардии

Военнослужащие Нацгвардии РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 09:54 Фото: gov.kz
Приказом МВД от 15 апреля 2025 года утверждены натуральные нормы снабжения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом, комплектами полиграфического оборудования типографий войсковых газет и журналов Нацгвардии РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список натуральных норм обеспечения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом подразделений Национальной гвардии включены:

  • телевизор, музыкальный центр;
  • звукоусиливающая аппаратура, электромузыкальные инструменты;
  • видеокамера, фотоаппарат;
  • баян, пианино;
  • оркестр струнных народных инструментов;
  • гитара, домбра;
  • малый эстрадный оркестр;
  • периодическая печать и др. 

Также утверждены нормы на полиграфическое оборудование для редакции и типографии, оборудование для фото- и видеостудий; музыкальные инструменты и имущество для обеспечения военных оркестров Нацгвардии; музыкальные инструменты, оборудование и другое имущество для ансамбля песни и танца.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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