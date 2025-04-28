Домбра и гитара: каким культурно-просветительским имуществом обеспечены военнослужащие Нацгвардии
Фото: gov.kz
Приказом МВД от 15 апреля 2025 года утверждены натуральные нормы снабжения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом, комплектами полиграфического оборудования типографий войсковых газет и журналов Нацгвардии РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, в список натуральных норм обеспечения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом подразделений Национальной гвардии включены:
- телевизор, музыкальный центр;
- звукоусиливающая аппаратура, электромузыкальные инструменты;
- видеокамера, фотоаппарат;
- баян, пианино;
- оркестр струнных народных инструментов;
- гитара, домбра;
- малый эстрадный оркестр;
- периодическая печать и др.
Также утверждены нормы на полиграфическое оборудование для редакции и типографии, оборудование для фото- и видеостудий; музыкальные инструменты и имущество для обеспечения военных оркестров Нацгвардии; музыкальные инструменты, оборудование и другое имущество для ансамбля песни и танца.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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