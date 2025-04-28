Домбра и гитара: каким культурно-просветительским имуществом обеспечены военнослужащие Нацгвардии

Приказом МВД от 15 апреля 2025 года утверждены натуральные нормы снабжения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом, комплектами полиграфического оборудования типографий войсковых газет и журналов Нацгвардии РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список натуральных норм обеспечения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительским имуществом подразделений Национальной гвардии включены:

телевизор, музыкальный центр;

звукоусиливающая аппаратура, электромузыкальные инструменты;

видеокамера, фотоаппарат;

баян, пианино;

оркестр струнных народных инструментов;

гитара, домбра;

малый эстрадный оркестр;

периодическая печать и др.

Также утверждены нормы на полиграфическое оборудование для редакции и типографии, оборудование для фото- и видеостудий; музыкальные инструменты и имущество для обеспечения военных оркестров Нацгвардии; музыкальные инструменты, оборудование и другое имущество для ансамбля песни и танца.

Приказ вводится в действие со дня подписания.