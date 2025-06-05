Шесть территориальных инспекций созданы в Казахстане
Созданы следующие государственные учреждения:
- "Территориальная инспекция района Ақсуат Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК";
- "Петропавловская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК";
- "Территориальная инспекция района Үлкен Нарын Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";
- "Территориальная инспекция района Марқакөл Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";
- "Территориальная инспекция района Мақаншы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";
- "Территориальная инспекция района Жаңасемей Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК".
В Положении о Министерстве сельского хозяйства обязанности изложены в новой редакции:
- принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
- рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию министерства, в порядке, установленном законодательством РК;
- рассматривать петиции граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- принимать и регистрировать обращения, содействовать их оформлению и приложенных к ним документов, предоставлять возможность устранять формальные ошибки и дополнять прилагаемые документы;
- разъяснять участнику административной процедуры его права и обязанности по вопросам, связанным с осуществлением административной процедуры;
- заблаговременно уведомлять участника административной процедуры о месте и времени проводимого заслушивания;
- заслушивать участника административной процедуры перед принятием решения по административной процедуре, за исключением случаев, предусмотренных Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- доводить административный акт до сведения участника административной процедуры либо его представителей в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- осуществлять координацию и контроль деятельности ведомств, их территориальных органов, а также подведомственных организаций министерства;
- обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, Администрации президента и правительства РК, а также планов законопроектных работ Правительства РК на соответствующие годы;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными актами.
Ряд функций министерства также изложены в новой редакции:
- проводит постоянные контрольные выборочные обследования территорий и помещений организаций, объектов внутренней торговли, крестьянских или фермерских, приусадебных и дачных хозяйств, выращивающих, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и реализующих продукцию растительного происхождения, земель сельскохозяйственного, лесного, водного и другого назначения;
- выдает и контролирует исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства РК в области карантина растений и о выполнении мероприятий по карантину растений;
- разрабатывает и утверждает:
- формы учета племенной продукции (материала) по отраслям животноводства;
- формы племенных свидетельств на все виды племенной продукции (материала) и порядок их выдачи (аннулирования);
- порядок присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной продукции (материала);
- форму и правила заполнения индивидуальной карточки племенного животного, а также карточки сельскохозяйственного животного, вовлеченного в селекционный процесс;
- участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной или научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;
- участвует в формировании приоритетных направлений фундаментальных и (или) прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;
- организует разработку научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, и осуществляет их реализацию в соответствующей отрасли;
- утверждает отчеты по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в соответствующей отрасли, финансируемым за счет бюджетных средств;
- вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов;
- вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по формированию перечней субъектов базового финансирования и научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;
- участвует в разработке правил финансирования науки;
- разрабатывает или актуализирует отраслевые рамки квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:
- создает научно-технический совет и утверждает его положение;
- осуществляет мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;
- на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций предложения по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;
- на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;
- на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
- по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;
- разрабатывает или актуализирует профессиональные стандарты в регулируемых отраслях;
- утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
- разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;
- подготавливает и представляет в уполномоченный орган в области особо охраняемых природных территорий предложения по перечню объектов государственного природно-заповедного фонда, развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологических сетей;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий паспорта особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении, осуществляет регистрацию (перерегистрацию) паспортов в уполномоченном органе в области особо охраняемых природных территорий;
- организует в порядке, установленном законодательством РК, разработку проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в ведении особо охраняемых природных территорий с обеспечением проведения государственной экологической экспертизы и последующим внесением этих обоснований на утверждение уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий;
- организует разработку и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий планы управления особо охраняемыми природными территориями, находящимися в ведении;
- осуществляет руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в ведении, обеспечивает проведение их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований;
- участвует в ведении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;
- вносит предложения уполномоченному органу в области особо охраняемых природных территорий о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние";
- обеспечивает свободный доступ к открытой информации в области особо охраняемых природных территорий и объектов государственного природно-заповедного фонда, находящихся в ведении, в соответствии с Законом РК "О доступе к информации";
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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