Шесть территориальных инспекций созданы в Казахстане

Принято постановление правительства РК от 29 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Созданы следующие государственные учреждения:

"Территориальная инспекция района Ақсуат Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК";

"Петропавловская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК";

"Территориальная инспекция района Үлкен Нарын Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";

"Территориальная инспекция района Марқакөл Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";

"Территориальная инспекция района Мақаншы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК";

"Территориальная инспекция района Жаңасемей Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК".

В Положении о Министерстве сельского хозяйства обязанности изложены в новой редакции:

принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию министерства, в порядке, установленном законодательством РК;

рассматривать петиции граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

принимать и регистрировать обращения, содействовать их оформлению и приложенных к ним документов, предоставлять возможность устранять формальные ошибки и дополнять прилагаемые документы;

разъяснять участнику административной процедуры его права и обязанности по вопросам, связанным с осуществлением административной процедуры;

заблаговременно уведомлять участника административной процедуры о месте и времени проводимого заслушивания;

заслушивать участника административной процедуры перед принятием решения по административной процедуре, за исключением случаев, предусмотренных Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

доводить административный акт до сведения участника административной процедуры либо его представителей в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

осуществлять координацию и контроль деятельности ведомств, их территориальных органов, а также подведомственных организаций министерства;

обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, Администрации президента и правительства РК, а также планов законопроектных работ Правительства РК на соответствующие годы;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными актами.

Ряд функций министерства также изложены в новой редакции:

проводит постоянные контрольные выборочные обследования территорий и помещений организаций, объектов внутренней торговли, крестьянских или фермерских, приусадебных и дачных хозяйств, выращивающих, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и реализующих продукцию растительного происхождения, земель сельскохозяйственного, лесного, водного и другого назначения;

выдает и контролирует исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства РК в области карантина растений и о выполнении мероприятий по карантину растений;

разрабатывает и утверждает:

- формы учета племенной продукции (материала) по отраслям животноводства;

- формы племенных свидетельств на все виды племенной продукции (материала) и порядок их выдачи (аннулирования);

- порядок присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной продукции (материала);

- форму и правила заполнения индивидуальной карточки племенного животного, а также карточки сельскохозяйственного животного, вовлеченного в селекционный процесс;

участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной или научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

участвует в формировании приоритетных направлений фундаментальных и (или) прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;

организует разработку научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, и осуществляет их реализацию в соответствующей отрасли;

утверждает отчеты по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в соответствующей отрасли, финансируемым за счет бюджетных средств;

вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов;

вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по формированию перечней субъектов базового финансирования и научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

участвует в разработке правил финансирования науки;

разрабатывает или актуализирует отраслевые рамки квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:

создает научно-технический совет и утверждает его положение;

осуществляет мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций предложения по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает или актуализирует профессиональные стандарты в регулируемых отраслях;

утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;

подготавливает и представляет в уполномоченный орган в области особо охраняемых природных территорий предложения по перечню объектов государственного природно-заповедного фонда, развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологических сетей;

разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий паспорта особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении, осуществляет регистрацию (перерегистрацию) паспортов в уполномоченном органе в области особо охраняемых природных территорий;

организует в порядке, установленном законодательством РК, разработку проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в ведении особо охраняемых природных территорий с обеспечением проведения государственной экологической экспертизы и последующим внесением этих обоснований на утверждение уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий;

организует разработку и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий планы управления особо охраняемыми природными территориями, находящимися в ведении;

осуществляет руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в ведении, обеспечивает проведение их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований;

участвует в ведении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;

вносит предложения уполномоченному органу в области особо охраняемых природных территорий о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние";

обеспечивает свободный доступ к открытой информации в области особо охраняемых природных территорий и объектов государственного природно-заповедного фонда, находящихся в ведении, в соответствии с Законом РК "О доступе к информации";

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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