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Право

В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии

Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК, НГ РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:05 Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства Казахстана от 25 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Национальной гвардии Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 5575 Национальной гвардии Республики Казахстан", – говорится в документе.

Воинская часть будет дислоцироваться в городе Жезказгане области Улытау.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении учреждения определено Министерство внутренних дел РК.

Финансирование учреждения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, каким культурно-просветительским имуществом обеспечены военнослужащие Нацгвардии.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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