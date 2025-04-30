В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии

Принято постановление правительства Казахстана от 25 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Национальной гвардии Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 5575 Национальной гвардии Республики Казахстан", – говорится в документе.

Воинская часть будет дислоцироваться в городе Жезказгане области Улытау.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении учреждения определено Министерство внутренних дел РК.

Финансирование учреждения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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