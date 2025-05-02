Обновлены ставки акцизов на бензин и дизельное топливо
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 28 апреля 2025 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.
В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо изложены в новой редакции.
В частности, ставки акцизов на одну тонну бензина (за исключением авиационного) составили:
- 38 134 тенге – оптовая реализация производителями;
- 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
- 38 634 тенге – розничная реализация производителями;
- 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
- 38 134 тенге – импорт.
- 0 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.
Ставки акцизов на одну тонну дизельного топлива:
- 35 726 тенге – оптовая реализация производителями;
- 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
- 35 786 тенге – розничная реализация производителями;
- 60 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
- 35 726 тенге – импорт.
- 0 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства
Ставки акцизов на одну тонну на газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо:
- 38 134 тенге –оптовая реализация производителями;
- 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
- 38 634 тенге – розничная реализация производителями;
- 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
- 38 134 тенге – импорт.
- 3000 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.
Постановление вводится в действие с 11 мая 2025 года.
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