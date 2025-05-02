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Право

Обновлены ставки акцизов на бензин и дизельное топливо

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 28 апреля 2025 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо изложены в новой редакции.

В частности, ставки акцизов на одну тонну бензина (за исключением авиационного) составили:

  • 38 134 тенге – оптовая реализация производителями;
  • 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
  • 38 634 тенге – розничная реализация производителями;
  • 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
  • 38 134 тенге – импорт.
  • 0 тенге оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.

Ставки акцизов на одну тонну дизельного топлива:

  • 35 726 тенге – оптовая реализация производителями;
  • 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
  • 35 786 тенге – розничная реализация производителями;
  • 60 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
  • 35 726 тенге – импорт.
  • 0 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства

Ставки акцизов на одну тонну на газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо:

  • 38 134 тенге –оптовая реализация производителями;
  • 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;
  • 38 634 тенге – розничная реализация производителями;
  • 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;
  • 38 134 тенге – импорт.
  • 3000 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.

Постановление вводится в действие с 11 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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