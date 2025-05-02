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Право

В Казахстане предлагают использовать военные самолеты для коммерческих грузоперевозок

военный грузовой самолет с мешками, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 10:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство обороны разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной авиации", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что в настоящее время в Казахстане на законодательном уровне отсутствует норма привлечения государственной авиации на платной основе, которая соответствует стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, говорится, что "анализ авиационных грузоперевозок показывает, что в настоящее время в гражданском секторе отсутствует возможность доставлять грузы в труднодоступные регионы и в регионы, подверженных локальных конфликтам".

Цель документа – принять на законодательном уровне нормы, позволяющие осуществлять коммерческие грузоперевозки воздушными судами Вооруженных сил либо государственными предприятиями при условии сохранения боевой готовности воинских частей и подразделений и без ущерба для выполнения задач по основному предназначению. 

В связи с чем предлагается до марта 2026 года разработать проект закона, в том числе подзаконные нормативные правовые акты, снимающие указанные ограничения.

Как считают в Минобороны, выполнение коммерческих полетов позволит:

  • Частично возместить расходы по организации воздушных перевозок.
  • Снизить финансовую нагрузку на бюджет по ремонту и развитию государственной авиации.
  • Удешевить транспортные расходы для грузов, срок поставки которых не является приоритетным.
  • Улучшить конкурентоспособность для среднего и малого бизнеса, снизить стоимость конечного продукта.

Кроме того, в документе отмечается, что снятие ограничений на перевозки даст возможность дополнительного стимулирования личного состава, задействованного на авиационных работах по грузоперевозке, позволит без дополнительных указаний президента РК в срочном порядке предоставлять услуги органам и организациям для решения государственных задач.

В целом, увеличатся поступления в государственный бюджет за счет оказания платных услуг.

По данным Минобороны, на данный момент Вооруженными силами РК эксплуатируются 15 воздушных судов военно-транспортной авиации. Ежегодно на проведение их ремонта и обслуживания затрачивается ориентировочно 7 миллиардов тенге бюджетных средств.

"Лимиты, выделяемые на закупку, ремонт и модернизацию авиационной техники, не позволяют производить своевременную замену воздушных судов, завершающих эксплуатацию", – говорится в консультативном документе. 

Внести законопроект в Мажилис Парламента планируется в ноябре 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА"  для публичного обсуждения до 20 мая.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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