Участок дороги из Алматы на Екатеринбург станет платным с 11 мая

И.о. министра транспорта подписал приказ от 22 апреля 2025 года об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш – Бурылбайтал на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает, что участок Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Балхаш – Караганда – Каркаралинск – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал".

Начальный пункт платной дороги – 1864 км, конечный пункт платной дороги – 1955 км. Протяженность платной дороги – 91 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 полосы в обоих направлениях.

Срок использования дороги на платной основе – 20 лет.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автодороге.

Так, за проезд по всему участку ставки составляют:

Легковые автомобили – 0,0763 МРП ( 300 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП ( 260 тенге , предоплата).

в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП ( , предоплата). Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,1933 МРП ( 760 тенге , постоплата), 0,1653 МРП ( 650 тенге , предоплата).

, постоплата), 0,1653 МРП ( , предоплата). Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,3815 МРП ( 1500 тенг е, постоплата), 0,3255 МРП ( 1280 тенге , предоплата).

е, постоплата), 0,3255 МРП ( , предоплата). Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,5722 МРП ( 2250 тенге , постолата), 0,4858 МРП ( 1910 тенге , предоплата).

, постолата), 0,4858 МРП ( , предоплата). Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 0,7681 МРП ( 3020 тенге , постоплата), 0,6536 МРП ( 2570 тенге , предоплата).

, постоплата), 0,6536 МРП ( , предоплата). Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 0,9563 МРП (3760 тенге, постоплата), 0,8138 МРП (3200 тенге, предоплата).

Месячный абонемент для легковых авто не предусмотрен, для автобусов и грузовых авто составит от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории транспорта (см. выше).

Годовой абонемент водителям легковых авто обойдется в 1 МРП (3932 тенге), для автобусов и грузовых авто – от 20 до 100 МРП.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.

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