Участок дороги Шу – Бурылбайтал станет платным с 13 мая
В документе говорится, что участок Шу – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Мерке – Шу – Бурылбайтал используется на платной основе.
Вместе с тем проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Шу – Кайнар – Кенен – Карабастау – Каншенгель – Аксуйек – Бурылбайтал".
Начальный пункт платной дороги – км 92+200, конечный пункт платной дороги – км 268+000.
Протяженность платного участка – 175 км 800 метров. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях шириной не менее 3,75 метра.
Срок использования участка на платной основе – 20 лет.
Ставки платы за проезд в одном направлении составят (из расчета МРП – 3932 тенге в 2025 году):
- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 – 1 213 тенге (постоплата) и 1 032 тенге (предоплата);
- для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 – 2 446 тенге (постоплата) и 2 083 тенге (предоплата);
- для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 3 659 тенге (постоплата) и 3 115 тенге (предоплата);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 4 892 тенге (постоплата) и 4 156 тенге (предоплата);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельных тягачей – 6 105 тенге (постоплата) и 5 188 тенге (предоплата).
При этом легковые автомобили могут передвигаться по указанному участку бесплатно.
Вместе с тем для водителей предусмотрены месячный и годовой абонементы. Стоимость месячного абонемента составляет от 1 до 5 МРП, а годового абонемента – от 12 до 60 МРП, в зависимости от типа транспортного средства.
Также документ содержит перечень прилегающих населенных пунктов, не имеющих альтернативного проезда по другой дороге:
- Шуский район – села Дружба и Киров.
- Мойынкумский район – села Айдарлы, Берлик, Биназар, Хантау, Киякты, Мирный.
Приказ вводится в действие с 13 мая 2025 года.
Мы сообщали, что участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая.