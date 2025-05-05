Участок дороги Шу – Бурылбайтал станет платным с 13 мая

И.о. министра транспорта РК утвердил приказ от 22 апреля 2025 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Шу – Бурылбайтал на платной основе", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что участок Шу – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Мерке – Шу – Бурылбайтал используется на платной основе.

Вместе с тем проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Шу – Кайнар – Кенен – Карабастау – Каншенгель – Аксуйек – Бурылбайтал".

Начальный пункт платной дороги – км 92+200, конечный пункт платной дороги – км 268+000.

Протяженность платного участка – 175 км 800 метров. Количество полос движения по автомобильной дороге – одна полоса в обоих направлениях шириной не менее 3,75 метра.

Срок использования участка на платной основе – 20 лет.

Ставки платы за проезд в одном направлении составят (из расчета МРП – 3932 тенге в 2025 году):

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 – 1 213 тенге (постоплата) и 1 032 тенге (предоплата);

(постоплата) и (предоплата); для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 – 2 446 тенге (постоплата) и 2 083 тенге (предоплата);

(постоплата) и (предоплата); для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 3 659 тенге (постоплата) и 3 115 тенге (предоплата);

(постоплата) и (предоплата); для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 4 892 тенге (постоплата) и 4 156 тенге (предоплата);

(постоплата) и (предоплата); для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельных тягачей – 6 105 тенге (постоплата) и 5 188 тенге (предоплата).

При этом легковые автомобили могут передвигаться по указанному участку бесплатно.

Вместе с тем для водителей предусмотрены месячный и годовой абонементы. Стоимость месячного абонемента составляет от 1 до 5 МРП, а годового абонемента – от 12 до 60 МРП, в зависимости от типа транспортного средства.

Также документ содержит перечень прилегающих населенных пунктов, не имеющих альтернативного проезда по другой дороге:

Шуский район – села Дружба и Киров.

Мойынкумский район – села Айдарлы, Берлик, Биназар, Хантау, Киякты, Мирный.

Приказ вводится в действие с 13 мая 2025 года.

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