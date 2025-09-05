#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.05
629.16
6.65
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:19 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Концепцию регионального развития Казахстана до 2030 года утвердили в правительстве.
  • Систему региональных стандартов для населенных пунктов внедряют в Казахстане.
  • Правительство увеличило территории СЭЗ "Jibek Joly" и "TURAN".
  • Правила предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения обращений клиентов утвердили в АРРФР РК.
  • Обновлен порядок заключения договоров о предоставлении микрокредита и банковского займа: до оформления договора финорганизации обязаны изучить кредитное досье казахстанцев.
  • Изменился порядок рассмотрения банками и МФО заявления об изменении условий договора займа и микрокредита: утвержден перечень документов, которые следует представить заемщику.
  • Скорректированы правила получения согласия супруга на оформление кредита.
  • Как работает центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества: Нацбанк утвердил правила.
  • Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести в соответствии с правилами.
  • Министр просвещения обновил правила приема детей в школу.
  • Новые квалификационные требования предъявлены к управляющему многоквартирным жилым домом.
  • Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций утвердили в МЧС.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минпросвещения обновило правила приема в школы
Право
16:54, Сегодня
Минпросвещения обновило правила приема в школы
Утверждены правила финансирования культурных центров за рубежом
Право
16:14, Сегодня
Утверждены правила финансирования культурных центров за рубежом
Работодателей хотят штрафовать за несвоевременное внесение информации в ЕСУТД
Право
15:22, Сегодня
Работодателей хотят штрафовать за несвоевременное внесение информации в ЕСУТД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: