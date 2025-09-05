Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Концепцию регионального развития Казахстана до 2030 года утвердили в правительстве.

Систему региональных стандартов для населенных пунктов внедряют в Казахстане.

Правительство увеличило территории СЭЗ "Jibek Joly" и "TURAN".

Правила предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения обращений клиентов утвердили в АРРФР РК.

Обновлен порядок заключения договоров о предоставлении микрокредита и банковского займа: до оформления договора финорганизации обязаны изучить кредитное досье казахстанцев.

Изменился порядок рассмотрения банками и МФО заявления об изменении условий договора займа и микрокредита: утвержден перечень документов, которые следует представить заемщику.

Скорректированы правила получения согласия супруга на оформление кредита.

Как работает центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества: Нацбанк утвердил правила.

Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести в соответствии с правилами.

Министр просвещения обновил правила приема детей в школу.

Новые квалификационные требования предъявлены к управляющему многоквартирным жилым домом.

Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций утвердили в МЧС.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: