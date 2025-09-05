Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Концепцию регионального развития Казахстана до 2030 года утвердили в правительстве.
- Систему региональных стандартов для населенных пунктов внедряют в Казахстане.
- Правительство увеличило территории СЭЗ "Jibek Joly" и "TURAN".
- Правила предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения обращений клиентов утвердили в АРРФР РК.
- Обновлен порядок заключения договоров о предоставлении микрокредита и банковского займа: до оформления договора финорганизации обязаны изучить кредитное досье казахстанцев.
- Изменился порядок рассмотрения банками и МФО заявления об изменении условий договора займа и микрокредита: утвержден перечень документов, которые следует представить заемщику.
- Скорректированы правила получения согласия супруга на оформление кредита.
- Как работает центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества: Нацбанк утвердил правила.
- Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести в соответствии с правилами.
- Министр просвещения обновил правила приема детей в школу.
- Новые квалификационные требования предъявлены к управляющему многоквартирным жилым домом.
- Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций утвердили в МЧС.
