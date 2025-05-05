Предельно допустимый уровень радиосигнала пересмотрят в Казахстане

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК подписал приказ от 18 апреля 2025 года "О создании рабочей группы по пересмотру предельно допустимого уровня радиосигнала", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в Казахстане создана рабочая группа по пересмотру предельно допустимого уровня радиосигнала.

Рабочей группе поручено разработать детальный план мероприятий по пересмотру нормативов предельно допустимых уровней радиосигнала в срок до 14 мая 2025 года.

Мы писали, что Министерство цифрового развития летом 2024 года предложило ряд мер по улучшению качества связи в стране, среди которых пересмотр нормативов по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций.

"В Казахстане в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже странах ближнего зарубежья. В этой связи прошу поручить Министерству здравоохранения с учетом передового международного опыта пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала", – пояснил министр МЦРИАП РК Жаслан Мадиев.