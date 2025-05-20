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Право

Обновлена форма отчета по предельно допустимому содержанию никотина во всех марках табака

табак и руки на столе, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 09:59 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 13 мая 2025 года внес изменения в Правила предоставления отчетов о результатах лабораторных исследований по предельно допустимому содержанию никотина во всех марках табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

В частности, приложение к правилам изложено в новой редакции.

Речь идет о предоставлении формы – "Отчет о результатах лабораторных исследований по предельно допустимому содержанию никотина во всех марках табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком".

Форма заполняется производителями и импортерами табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком.

Заполненная форма предоставляется в Министерство здравоохранения РК производителями и импортерами табачных изделий до 1 февраля следующего за отчетным года.

Форма подписывается руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты заполнения.

Форма заполняется на казахском и русском языках.

Термины и определения, используемые в форме административных данных:

  • никотин – алкалоид, содержащийся в табачных листьях и табачном дыме;
  • предельно допустимый уровень никотина – содержание никотина в дыме одной сигареты (с фильтром или без фильтра) не может превышать 1,0 мг/сиг;
  • сигарета – вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья, обернутого сигаретной бумагой;
  • табачное изделие – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа и (или) других частей табачного растения в качестве сырья, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания, нюханья или иных способов потребления, в том числе с помощью системы для нагрева табака или любого иного прибора;
  • вид табачного изделия – совокупность курительных или некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. 

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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