Цифровой рейтинг внедряют для оценки конкурентоспособности сотрудников гражданской защиты
Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).
Указывается, что определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.
Профессиональные компетенции кандидата устанавливаются по следующим должностям:
- среднего и старшего начальствующего состава;
- рядового и младшего начальствующего состава.
Профессиональные компетенции кандидата на должности среднего и старшего начальствующего состава определяются по следующим критериям:
- знание государственного языка и законодательства РК;
- оценка личных качеств кандидата на службу.
Профессиональные компетенции кандидата на должности рядового и младшего начальствующего состава определяются на основе стажа работы в подразделениях ОГЗ и равно следующим весовым значениям:
- отсутствует (весовое значение "0");
- до 1 года (весовое значение "1");
- от 1 до 5 лет (весовое значение "2");
- от 5 и более лет (весовое значение "5").
Каждому критерию профессиональных компетенций кандидата присваивается весовое значение.
К весовым значениям критериев профессиональных компетенций кандидата на должности среднего и старшего начальствующего состава относятся:
среднее количество правильных ответов по результатам тестирования "Т":
- от 5 до 8 (весовое значение "5");
- от 9 до 12 (весовое значение "10");
- 13 и выше (весовое значение "15");
результаты оценки личных качеств "О":
- в случае получения кандидатом результата оценки по личному качеству в "зоне риска" (за исключением личного качества "нетерпимость к коррупции") весовое значение составляет "- 5";
- при получении результата оценки выше "зоны риска" по каждому личному качеству весовое значение составляет "5";
- в случае получения кандидатом результата оценки по личному качеству "нетерпимость к коррупции" в "зоне риска" весовое значение составляет "- 10".
Ключевые показатели кандидата определяются по следующим критериям:
- уровень образования кандидата;
- стаж работы кандидата;
- отношение к воинской службе кандидата;
- оценка по результатам сдачи нормативов по физической подготовке кандидата;
- наличие спортивного разряда кандидата;
- оценка кандидата по результатам собеседования.
Расчет показателя конкурентоспособности кандидата отражается в листе оценки конкурентоспособности кандидата.
При расчете показателя конкурентоспособности кандидата по каждому критерию (профессиональные компетенции, ключевые показатели) учитывается только одна позиция. При наличии у кандидата двух или более позиций по одному критерию (профессиональные компетенции, ключевые показатели) учитывается позиция с наибольшим весовым значением.
Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что при отборе сотрудников в Антикоррупционную службу будут учитывать их цифровой рейтинг.