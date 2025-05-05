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Право

Цифровой рейтинг внедряют для оценки конкурентоспособности сотрудников гражданской защиты

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 10:24 Фото: Zakon.kz
Приказом МЧС от 28 апреля 2025 года в новой редакции утверждены Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

Указывается, что определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.

Профессиональные компетенции кандидата устанавливаются по следующим должностям:

  • среднего и старшего начальствующего состава;
  • рядового и младшего начальствующего состава.

Профессиональные компетенции кандидата на должности среднего и старшего начальствующего состава определяются по следующим критериям:

  • знание государственного языка и законодательства РК;
  • оценка личных качеств кандидата на службу.

Профессиональные компетенции кандидата на должности рядового и младшего начальствующего состава определяются на основе стажа работы в подразделениях ОГЗ и равно следующим весовым значениям:

  • отсутствует (весовое значение "0");
  • до 1 года (весовое значение "1");
  • от 1 до 5 лет (весовое значение "2");
  • от 5 и более лет (весовое значение "5").

Каждому критерию профессиональных компетенций кандидата присваивается весовое значение.

К весовым значениям критериев профессиональных компетенций кандидата на должности среднего и старшего начальствующего состава относятся:

среднее количество правильных ответов по результатам тестирования "Т":

  • от 5 до 8 (весовое значение "5");
  • от 9 до 12 (весовое значение "10");
  • 13 и выше (весовое значение "15");

результаты оценки личных качеств "О":

  • в случае получения кандидатом результата оценки по личному качеству в "зоне риска" (за исключением личного качества "нетерпимость к коррупции") весовое значение составляет "- 5";
  • при получении результата оценки выше "зоны риска" по каждому личному качеству весовое значение составляет "5";
  • в случае получения кандидатом результата оценки по личному качеству "нетерпимость к коррупции" в "зоне риска" весовое значение составляет "- 10".

Ключевые показатели кандидата определяются по следующим критериям:

  • уровень образования кандидата;
  • стаж работы кандидата;
  • отношение к воинской службе кандидата;
  • оценка по результатам сдачи нормативов по физической подготовке кандидата;
  • наличие спортивного разряда кандидата;
  • оценка кандидата по результатам собеседования.  

Расчет показателя конкурентоспособности кандидата отражается в листе оценки конкурентоспособности кандидата.

При расчете показателя конкурентоспособности кандидата по каждому критерию (профессиональные компетенции, ключевые показатели) учитывается только одна позиция. При наличии у кандидата двух или более позиций по одному критерию (профессиональные компетенции, ключевые показатели) учитывается позиция с наибольшим весовым значением.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что при отборе сотрудников в Антикоррупционную службу будут учитывать их цифровой рейтинг.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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