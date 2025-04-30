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Право

Рейтинг творческих кружков для детей будут по-новому определять в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 09:59 Фото: pexels
Приказом министра культуры и информации от 23 апреля 2025 года утверждены Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг применяется к творческим кружкам для детей и юношества для определения качества и популярности оказываемых услуг поставщиками относительно друг друга.

Оценка творческого кружка для детей и юношества осуществляется по следующим критериям:

  • организация творческого процесса, доступность объяснения задач ребенку;
  • материально-техническая оснащенность творческого кружка для детей и юношества.

Оценка выражается в баллах от 1 до 5, где 1 – самый низкий балл, 5 – самый высокий балл.

Рейтинг творческих кружков для детей и юношества рассчитывается:

  • с учетом общей суммы баллов, выставленных законными представителями, участвовавшими в оценке;
  • общего количества законных представителей, выставивших оценку. 

При этом ранее действовавшие правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества утратили силу.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере образования.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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