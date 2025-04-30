Рейтинг творческих кружков для детей будут по-новому определять в Казахстане

Приказом министра культуры и информации от 23 апреля 2025 года утверждены Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг применяется к творческим кружкам для детей и юношества для определения качества и популярности оказываемых услуг поставщиками относительно друг друга.

Оценка творческого кружка для детей и юношества осуществляется по следующим критериям:

организация творческого процесса, доступность объяснения задач ребенку;

материально-техническая оснащенность творческого кружка для детей и юношества.

Оценка выражается в баллах от 1 до 5, где 1 – самый низкий балл, 5 – самый высокий балл.

Рейтинг творческих кружков для детей и юношества рассчитывается:

с учетом общей суммы баллов, выставленных законными представителями, участвовавшими в оценке;

общего количества законных представителей, выставивших оценку.

При этом ранее действовавшие правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества утратили силу.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2025 года.

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