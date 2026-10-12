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Право

Утверждены правила расчета цифрового рейтинга кандидатов на службу в прокуратуру

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом генерального прокурора от 5 октября 2026 года утверждены Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

К профессиональным компетенциям кандидатов на службу в органы прокуратуры относятся:

  • знание законодательства РК и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительной службы, в том числе органов прокуратуры;
  • умение анализировать информацию и аргументированно излагать свою позицию;
  • применение знаний на практике;
  • ораторское мастерство (умение убедительного публичного выступления);
  • опыт работы по соответствующему профильному направлению.

На основе профессиональных компетенций осуществляется оценка степени соответствия к выполнению поставленных задач кандидатов на службу.

Кандидат на службу в органы прокуратуры оценивается по каждой позиции в графе "Наименование компетенции" по соответствующей форме оценки в графе "Форма проверки кандидата на соответствие компетенции".

В результате оценки в зависимости от качества (уровня) показанных кандидатом на службу в органы прокуратуры знаний, умений и навыков, в графе "Оценка" выставляется балл от "1" до "5", где: "1" – оценка "неудовлетворительно", "2" – оценка "плохо", "3" – оценка "удовлетворительно", "4" – оценка "хорошо", "5" – оценка "отлично".

Сумма оценок по каждой позиции составляет числовое выражение общей оценки уровня профессиональной компетентности кандидата на службу в органы прокуратуры.

Уровень профессиональной компетентности кандидата на службу в органы прокуратуры признается высоким, если его оценка в процентном выражении составляет 90% и более.

Уровень профессиональной компетентности считается средним, если его оценка в процентном выражении составляет от 70% до 89,9%.

Уровень профессиональной компетентности признается низким, если его оценка в процентном выражении составляет от 50% до 69,9%.

Уровень профессиональной компетентности признается неудовлетворительным, если его оценка в процентном выражении составляет менее 50%.

Для кандидатов на службу в органы прокуратуры устанавливается система ключевых показателей.

Ключевые показатели для кандидатов на службу в органы прокуратуры определяются для лиц, поступающих на службу на конкурсной основе либо через первоначальную профессиональную подготовку.

Ключевые показатели для кандидатов, поступающих на службу в органы прокуратуры содержат следующие сведения:

  • наличие соответствующего уровня образования;
  • результаты тестирования в уполномоченном органе по делам государственной службы;
  • итоги решения кейсовых задач (для кандидатов, поступающих на службу через первоначальную профессиональную подготовку);
  • результаты написания эссе (для кандидатов, поступающих на службу через первоначальную профессиональную подготовку);
  • результаты собеседования;
  • наличие опыта работы по профильному направлению (для кандидатов, поступающих на службу на конкурсной основе).

Правилами также утверждается расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы прокуратуры.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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