Утверждены правила расчета цифрового рейтинга кандидатов на службу в прокуратуру
Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).
К профессиональным компетенциям кандидатов на службу в органы прокуратуры относятся:
- знание законодательства РК и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительной службы, в том числе органов прокуратуры;
- умение анализировать информацию и аргументированно излагать свою позицию;
- применение знаний на практике;
- ораторское мастерство (умение убедительного публичного выступления);
- опыт работы по соответствующему профильному направлению.
На основе профессиональных компетенций осуществляется оценка степени соответствия к выполнению поставленных задач кандидатов на службу.
Кандидат на службу в органы прокуратуры оценивается по каждой позиции в графе "Наименование компетенции" по соответствующей форме оценки в графе "Форма проверки кандидата на соответствие компетенции".
В результате оценки в зависимости от качества (уровня) показанных кандидатом на службу в органы прокуратуры знаний, умений и навыков, в графе "Оценка" выставляется балл от "1" до "5", где: "1" – оценка "неудовлетворительно", "2" – оценка "плохо", "3" – оценка "удовлетворительно", "4" – оценка "хорошо", "5" – оценка "отлично".
Сумма оценок по каждой позиции составляет числовое выражение общей оценки уровня профессиональной компетентности кандидата на службу в органы прокуратуры.
Уровень профессиональной компетентности кандидата на службу в органы прокуратуры признается высоким, если его оценка в процентном выражении составляет 90% и более.
Уровень профессиональной компетентности считается средним, если его оценка в процентном выражении составляет от 70% до 89,9%.
Уровень профессиональной компетентности признается низким, если его оценка в процентном выражении составляет от 50% до 69,9%.
Уровень профессиональной компетентности признается неудовлетворительным, если его оценка в процентном выражении составляет менее 50%.
Для кандидатов на службу в органы прокуратуры устанавливается система ключевых показателей.
Ключевые показатели для кандидатов на службу в органы прокуратуры определяются для лиц, поступающих на службу на конкурсной основе либо через первоначальную профессиональную подготовку.
Ключевые показатели для кандидатов, поступающих на службу в органы прокуратуры содержат следующие сведения:
- наличие соответствующего уровня образования;
- результаты тестирования в уполномоченном органе по делам государственной службы;
- итоги решения кейсовых задач (для кандидатов, поступающих на службу через первоначальную профессиональную подготовку);
- результаты написания эссе (для кандидатов, поступающих на службу через первоначальную профессиональную подготовку);
- результаты собеседования;
- наличие опыта работы по профильному направлению (для кандидатов, поступающих на службу на конкурсной основе).
Правилами также утверждается расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы прокуратуры.
Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.