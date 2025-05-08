Какие субсидии полагаются казахстанцам на аренду жилья из частного жилищного фонда
Субсидирование – это государственная поддержка, назначаемая на безвозмездной основе в виде компенсации, выплачиваемой за счет средств бюджета получателям субсидий в целях оплаты аренды (найма) жилища в частном жилищном фонде.
Назначение и осуществление субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде (государственная услуга), оказывается через жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития (услугодатель), услуги которого оплачиваются на основании договора на оказание услуг, заключенного с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений.
"Субсидирование части арендной платы осуществляется на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя", – говорится в правилах.
50% субсидии за счет бюджетных средств составляют следующие расходы:
- 80% – средства из республиканского бюджета;
- 20% – средства из местного бюджета, предусмотренные в соответствующем бюджете на каждый финансовый год.
Кому полагается субсидирование
Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, назначают следующим категориям граждан РК:
- лица с инвалидностью первой и второй групп;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;
- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.
При этом указанные категории граждан должны состоять на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".
Назначение субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, осуществляется при наличии совокупного дохода семьи (услугополучателя) за последние 6 месяцев не более 1 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Напомним, в 2025 году прожиточный минимум составляет 46 228 тенге.
При исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы, полученные в Казахстане за расчетный период:
- доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системе оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);
- доходы от предпринимательской деятельности.
Вместе с тем при субсидировании части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, в доход услугополучателя не включаются:
- социальные выплаты,
- пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью,
- государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.
Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, осуществляется с учетом критериев к площади арендуемого жилища и количественного состава семьи.
Допустимая для субсидирования общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:
- с численностью от 1 до 3 членов семьи – не более 40 квадратных метров;
- с численностью от 4 до 5 членов семьи – не более 60 квадратных метров;
- с численностью 6 и более членов семьи – не более 80 квадратных метров.
Правилами установлено, что при аренде жилища с большей площадью субсидированию подлежат только 50% от указанных критериев к площади арендуемого жилища.
Если же стоимость аренды жилья за один квадратный метр аренды в частном жилищном фонде ниже размера одного квадратного метра аренды, субсидированию подлежит стоимость, указанная в договоре аренды жилища.
Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов. Субсидирование не осуществляют при аренде жилья из государственного жилищного фонда.
В каких случаях субсидирование прекращается:
- утрата услугополучателем статуса нуждающегося в жилище;
- отказ услугополучателя от получения субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;
- выселение услугополучателя из занимаемого жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;
- в случае выезда услугополучателя на другое постоянное место жительства;
- отсутствие проживания услугополучателя по адресу, указанному в договоре аренды жилища;
- предоставление фиктивных и ложных сведений;
- выявление факта аренды жилья у близких родственников.
Порядок оформления субсидии
Услугополучатель подписывает для получения государственной услуги и передает услугодателю через объект информатизации по ссылке (Сайт) заявление на субсидирование с согласием на сбор и обработку персональных данных.
Члены семьи услугополучателя посредством Сайта подписывают согласие на сбор и обработку персональных данных, о предоставлении услугополучателю права на получение сведений о состоянии пенсионных накоплений, сведений, предоставляемых налоговыми органами, и о достоверности сведений о доходах.
Услугодатель принимает и рассматривает заявление, проверяет услугополучателя на соответствие основным требованиям, открывает текущий специальный счет для зачисления арендных платежей и субсидии, а также назначает субсидии в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.
При назначении субсидирования услугодатель посредством Сайта:
- формирует Договор аренды;
- обеспечивает подписание Договора аренды между услугополучателем и арендодателем;
- регистрирует Договор аренды в уполномоченном регистрирующем органе (при необходимости).
Услугодатель ежемесячно перечисляет субсидии на счет услугополучателя при условии обеспечения услугополучателем наличия на текущем специальном счете 50% от суммы арендного платежа, а также сумму при превышении критериев к площади арендуемого жилища, оплачиваемых услугополучателем за счет собственных средств.
Услугодатель ежемесячно предоставляет в местный исполнительный орган сведения о заключенных Договорах аренды.
Со своей стороны местный исполнительный орган проводит мониторинг целевого использования жилища, арендуемого в частном жилищном фонде услугополучателем, не реже одного раза в квартал.
В случае выявления факта проживания третьих лиц по адресу, указанному в Договоре аренды, услугополучатель в течение трех календарных дней заселяется сам.
В случае неустранения нарушения или при повторном выявлении нарушения условий Договора аренды местный исполнительный орган направляет сведения услугодателю для прекращения субсидирования в течение 2 рабочих дней, без возможности их возобновления.
В случае выявления факта аренды жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов сведения направляются услугодателю в течение двух рабочих дней для прекращения субсидирования, без возможности их возобновления в будущем.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.