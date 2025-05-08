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Право

Какие субсидии полагаются казахстанцам на аренду жилья из частного жилищного фонда

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И.о. министра промышленности и строительства РК приказом от 30 апреля 2025 года утвердил Правила субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование – это государственная поддержка, назначаемая на безвозмездной основе в виде компенсации, выплачиваемой за счет средств бюджета получателям субсидий в целях оплаты аренды (найма) жилища в частном жилищном фонде.

Назначение и осуществление субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде (государственная услуга), оказывается через жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития (услугодатель), услуги которого оплачиваются на основании договора на оказание услуг, заключенного с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений.

"Субсидирование части арендной платы осуществляется на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя", – говорится в правилах.

50% субсидии за счет бюджетных средств составляют следующие расходы:

  • 80% – средства из республиканского бюджета;
  • 20% – средства из местного бюджета, предусмотренные в соответствующем бюджете на каждый финансовый год.

Кому полагается субсидирование

Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, назначают следующим категориям граждан РК:

  • лица с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

При этом указанные категории граждан должны состоять на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

Назначение субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, осуществляется при наличии совокупного дохода семьи (услугополучателя) за последние 6 месяцев не более 1 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Напомним, в 2025 году прожиточный минимум составляет 46 228 тенге.

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы, полученные в Казахстане за расчетный период:

  • доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системе оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);
  • доходы от предпринимательской деятельности.

Вместе с тем при субсидировании части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, в доход услугополучателя не включаются:

  • социальные выплаты,
  • пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью,
  • государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, осуществляется с учетом критериев к площади арендуемого жилища и количественного состава семьи.

Допустимая для субсидирования общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

  • с численностью от 1 до 3 членов семьи – не более 40 квадратных метров;
  • с численностью от 4 до 5 членов семьи – не более 60 квадратных метров;
  • с численностью 6 и более членов семьи – не более 80 квадратных метров.

Правилами установлено, что при аренде жилища с большей площадью субсидированию подлежат только 50% от указанных критериев к площади арендуемого жилища.

Если же стоимость аренды жилья за один квадратный метр аренды в частном жилищном фонде ниже размера одного квадратного метра аренды, субсидированию подлежит стоимость, указанная в договоре аренды жилища.

Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов. Субсидирование не осуществляют при аренде жилья из государственного жилищного фонда.

В каких случаях субсидирование прекращается:

  • утрата услугополучателем статуса нуждающегося в жилище;
  • отказ услугополучателя от получения субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;
  • выселение услугополучателя из занимаемого жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;
  • в случае выезда услугополучателя на другое постоянное место жительства;
  • отсутствие проживания услугополучателя по адресу, указанному в договоре аренды жилища;
  • предоставление фиктивных и ложных сведений;
  • выявление факта аренды жилья у близких родственников.

Порядок оформления субсидии

Услугополучатель подписывает для получения государственной услуги и передает услугодателю через объект информатизации по ссылке (Сайт) заявление на субсидирование с согласием на сбор и обработку персональных данных.

Члены семьи услугополучателя посредством Сайта подписывают согласие на сбор и обработку персональных данных, о предоставлении услугополучателю права на получение сведений о состоянии пенсионных накоплений, сведений, предоставляемых налоговыми органами, и о достоверности сведений о доходах.

Услугодатель принимает и рассматривает заявление, проверяет услугополучателя на соответствие основным требованиям, открывает текущий специальный счет для зачисления арендных платежей и субсидии, а также назначает субсидии в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.

При назначении субсидирования услугодатель посредством Сайта:

  • формирует Договор аренды;
  • обеспечивает подписание Договора аренды между услугополучателем и арендодателем;
  • регистрирует Договор аренды в уполномоченном регистрирующем органе (при необходимости).

Услугодатель ежемесячно перечисляет субсидии на счет услугополучателя при условии обеспечения услугополучателем наличия на текущем специальном счете 50% от суммы арендного платежа, а также сумму при превышении критериев к площади арендуемого жилища, оплачиваемых услугополучателем за счет собственных средств.

Услугодатель ежемесячно предоставляет в местный исполнительный орган сведения о заключенных Договорах аренды.

Со своей стороны местный исполнительный орган проводит мониторинг целевого использования жилища, арендуемого в частном жилищном фонде услугополучателем, не реже одного раза в квартал.

В случае выявления факта проживания третьих лиц по адресу, указанному в Договоре аренды, услугополучатель в течение трех календарных дней заселяется сам.

В случае неустранения нарушения или при повторном выявлении нарушения условий Договора аренды местный исполнительный орган направляет сведения услугодателю для прекращения субсидирования в течение 2 рабочих дней, без возможности их возобновления.

В случае выявления факта аренды жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов сведения направляются услугодателю в течение двух рабочих дней для прекращения субсидирования, без возможности их возобновления в будущем.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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