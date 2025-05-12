В Казахстане определили поставщиков электроэнергии
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК приказом от 8 мая 2025 года определил гарантирующих поставщиков электрической энергии, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли 20 компаний в каждом регионе страны:
- АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания".
- ТОО "Энергосистема" (Актюбинская область).
- ТОО "Атырау Жарык".
- АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматинская область).
- АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (Восточно-Казахстанская область).
- ТОО "Жамбылские электрические сети".
- ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания".
- ТОО "Қараганды Жарық".
- ТОО "ЭПК-forfait".
- АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания".
- АО "Мангистауская региональная электросетевая компания".
- АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания".
- АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания".
- ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" (Туркестанская область).
- АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (область Абай).
- АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания".
- АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания".
- АО "Астана Региональная электросетевая компания".
- АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы).
- ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" (Шымкент).
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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