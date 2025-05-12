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Право

В Казахстане определили поставщиков электроэнергии

Алматинская ТЭЦ-1, Алматинская ТЭЦ 1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 09:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК приказом от 8 мая 2025 года определил гарантирующих поставщиков электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 20 компаний в каждом регионе страны:

  • АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания".
  • ТОО "Энергосистема" (Актюбинская область).
  • ТОО "Атырау Жарык".
  • АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматинская область).
  • АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (Восточно-Казахстанская область).
  • ТОО "Жамбылские электрические сети".
  • ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания".
  • ТОО "Қараганды Жарық".
  • ТОО "ЭПК-forfait".
  • АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания".
  • АО "Мангистауская региональная электросетевая компания".
  • АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания".
  • АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания".
  • ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" (Туркестанская область).
  • АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (область Абай).
  • АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания".
  • АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания".
  • АО "Астана Региональная электросетевая компания".
  • АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы).
  • ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" (Шымкент). 

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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