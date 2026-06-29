Обновлены правила по присвоению почтовых индексов в РК

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 19 июня 2026 года внесены изменения в Правила по присвоению почтовых индексов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что почтовый индекс состоит из семи знаков и формируется следующим образом:

первый знак (латинская буква) – код столицы, области или города республиканского значения;

(латинская буква) – код столицы, области или города республиканского значения; второй и третий знаки (арабские цифры) – код адресного блока;

(арабские цифры) – код адресного блока; четвертый знак (латинская буква), пятый знак (арабская цифра), шестой знак (латинская буква), седьмой знак (арабская цифра) – код объекта недвижимости в пределах адресного блока.

Присвоение почтовых индексов объектам недвижимости осуществляется Национальным оператором почты посредством цифровой системы.

Национальный оператор почты присваивает почтовый индекс каждому объекту недвижимости, который имеет адрес местонахождения и включен в цифровую систему "Адресный регистр".

Для присвоения почтовых индексов цифровая система Национального оператора почты интегрируется с цифровой системой "Адресный регистр".

Присвоение почтовых индексов объектам недвижимости осуществляется следующим образом:

при регистрации адреса объекта недвижимости в цифровой системе "Адресный регистр" в информационую систему Национального оператора почты поступает РКА;

цифровая система Национального оператора почты распознает РКА и автоматически присваивает за объектом недвижимости почтовый индекс.

Ведение единой базы почтовых индексов на территории Республики Казахстан осуществляет Национальный оператор почты.

Указывается, что Национальный оператор почты обеспечивает безопасность работы цифровой системы единой базы почтовых индексов, а также осуществляет контроль за доступом в единую базу почтовых индексов.

Национальный оператор почты на безвозмездной основе предоставляет физическим и юридическим лицам доступ к единой базе почтовых индексов РК путем размещения почтовых индексов на интернет-ресурсе уполномоченного органа и на веб-сайте https://open.post.kz.

Также говорится, что Национальный оператор почты предоставляет доступ местным исполнительным органам к единой базе почтовых индексов республики через сеть интернет.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.