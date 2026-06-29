#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены правила по присвоению почтовых индексов в РК

Адресные таблички на домах, адресная табличка, адрес, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:17 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 19 июня 2026 года внесены изменения в Правила по присвоению почтовых индексов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что почтовый индекс состоит из семи знаков и формируется следующим образом:

  • первый знак (латинская буква) – код столицы, области или города республиканского значения;
  • второй и третий знаки (арабские цифры) – код адресного блока;
  • четвертый знак (латинская буква), пятый знак (арабская цифра), шестой знак (латинская буква), седьмой знак (арабская цифра) – код объекта недвижимости в пределах адресного блока.

Присвоение почтовых индексов объектам недвижимости осуществляется Национальным оператором почты посредством цифровой системы.

Национальный оператор почты присваивает почтовый индекс каждому объекту недвижимости, который имеет адрес местонахождения и включен в цифровую систему "Адресный регистр".

Для присвоения почтовых индексов цифровая система Национального оператора почты интегрируется с цифровой системой "Адресный регистр".

Присвоение почтовых индексов объектам недвижимости осуществляется следующим образом:

  • при регистрации адреса объекта недвижимости в цифровой системе "Адресный регистр" в информационую систему Национального оператора почты поступает РКА;
  • цифровая система Национального оператора почты распознает РКА и автоматически присваивает за объектом недвижимости почтовый индекс.

Ведение единой базы почтовых индексов на территории Республики Казахстан осуществляет Национальный оператор почты.

Указывается, что Национальный оператор почты обеспечивает безопасность работы цифровой системы единой базы почтовых индексов, а также осуществляет контроль за доступом в единую базу почтовых индексов.

Национальный оператор почты на безвозмездной основе предоставляет физическим и юридическим лицам доступ к единой базе почтовых индексов РК путем размещения почтовых индексов на интернет-ресурсе уполномоченного органа и на веб-сайте https://open.post.kz.

Также говорится, что Национальный оператор почты предоставляет доступ местным исполнительным органам к единой базе почтовых индексов республики через сеть интернет.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
16:06, Сегодня
Обновлен прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 30 июня, 1-2 июля
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
15:29, 11 декабря 2025
Обновлены правила ведения реестра госуслуг
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
09:58, 13 мая 2026
Обновлены правила уведомления казахстанцев о нарушении безопасности персональных данных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик опустился на одно место в Чемпионской гонке ATP перед стартом &quot;Уимблдона&quot;
16:03, Сегодня
Бублик опустился на одну позицию в Чемпионской гонке ATP перед стартом "Уимблдона"
Тимур Турлов
15:48, Сегодня
Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост заместителя президента FIDE
Экс-звезда российского футбола Колыванов назвал Узбекистан разрозненной командой
15:45, Сегодня
Экс-звезда российского футбола Колыванов назвал Узбекистан разрозненной командой
21-летний полузащитник Жаксылык может уйти из &quot;Астаны&quot; в аренду в &quot;Кайсар&quot;
15:26, Сегодня
21-летний полузащитник Жаксылык может уйти из "Астаны" в аренду в "Кайсар"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: