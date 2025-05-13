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Право

Как будут оценивать особые образовательные потребности учащихся

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения РК приказом от 6 мая 2025 года внес изменения в Правила оценки особых образовательных потребностей, сообщает Zakon.kz.

Порядок оценки особых образовательных потребностей в организациях образования включает следующее:

  • выявление учителем (воспитателем) в ходе учебно-воспитательного процесса лиц (детей) с особыми образовательными потребностями с использованием наблюдения социально-эмоционального благополучия и особенностей учебно-познавательной деятельности каждого обучающегося (воспитанника), а также критериальной оценки достижений обучающихся (воспитанников);
  • углубленное обследование и оценка особых образовательных потребностей детей с трудностями обучения специалистами службы психолого-педагогического сопровождения с согласия родителей (законных представителей);
  • оценку особых образовательных потребностей в психолого-медико-педагогических консультациях (ПМПК) по результатам углубленного обследования детей с выраженными трудностями обучения;
  • междисциплинарную командную оценку особых образовательных потребностей детей в кабинетах психолого-педагогической коррекции, реабилитационных центрах и центрах поддержки детей с аутизмом (расстройством аутистического спектра).

Также в документ добавлено новое приложение, которое определяет Программы оценки особых образовательных потребностей.

Служба психолого-педагогического сопровождения проводит оценку особых образовательных потребностей детей с трудностями обучения по следующим параметрам:

  • когнитивные и исполнительские функции (внимание, память, мышление, скорость обработки информации, планирование, самоконтроль);
  • речевое развитие (лексика, грамматика, связная речь, понимание речи, фонематические представления, темп и ритм речи);
  • наличие/отсутствие навыков чтения (точность, скорость, понимание текста), письма (орфография, каллиграфия, графомоторные навыки) и счета (арифметические операции, логическое мышление);
  • эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, учебная мотивация, произвольность волевой регуляции всех психических процессов, неуравновешенность процессов возбуждения и торможения);
  • школьная адаптация (способность к учебной деятельности, выполнение инструкций, имитация, взаимодействие с учителями и одноклассниками);
  • сенсорная и моторная сфера (зрительное и слуховое восприятие, моторика, чувствительность к сенсорным стимулам, навыки самообслуживания);
  • выявление социальных проблем в семье.

Психолого-медико-педагогическая консультация проводит оценку особых образовательных потребностей детей с выраженными трудностями обучения по следующим параметрам:

  • коммуникация и социальное взаимодействие

интерес и стремление поддерживать контакт, отклик на имя, реакция совместного внимания, эмоциональные игры с близкими, реакции на обращенную речь, взаимодействие с родителями, близкими, сверстниками, использование средств общения, психологические новообразования, желание и способность поддерживать диалог;

  • эмоционально-волевая сфера и поведение

адекватность эмоций, разнообразие и выразительность эмоций, реакции на одобрение, замечания, успех и неудачу, критичность к результатам собственной деятельности, способность к волевому напряжению, эмоционально-поведенческие проявления;

  • развитие ведущей деятельности

для детей раннего возраста – интерес к предметам и игрушкам, адекватность действий с предметами, разнообразие игровых действий, участие в совместной игре, организация собственной деятельности, эмоциональные реакции;

  • оценка игровой деятельности

для детей дошкольного возраста – интерес и потребность в игре, соответствие игры возрасту, разнообразие и адекватность игровых действий, ролевое поведение, взаимодействие со сверстниками;

  • активность и особенности психической деятельности и поведения ребенка

для детей школьного возраста – интерес к заданиям, темп деятельности;

  • умственное развитие – для детей раннего возраста, познавательная деятельность – для детей дошкольного возраста, интеллектуальная деятельность – для детей школьного возраста, особенности и/или нарушения высших психических функций (при необходимости);
  • учебная деятельность

детей школьного возраста – сформированность знаний и навыков по учебной программе, учебная мотивация, волевая регуляция, целеполагание, планирование, контроль, эмоциональное отношение к результатам учебной деятельности;

  • речевое развитие

детей раннего возраста – доречевое развитие, формирование словаря, звукопроизношение, понимание речи, переход к фразовой речи, коммуникативная функция, познавательная и регулирующая функции речи; для детей дошкольного возраста – звукопроизношение и структура слов, фонематическое восприятие, лексический запас, фразовая речь, связная речь; для детей школьного возраста – оценка звукопроизношения и слоговой структуры, уровень понимания речи, лексический запас, грамматический строй, фразовая, связная и письменная речь, скорость, правильность чтения, понимание прочитанного, уровень письма и ошибок;

  • сенсорные и двигательные функции

сохранность слуховых и зрительных функций, переработка сенсорной информации, развитие и состояние крупной и мелкой моторики, слуховые, зрительные и двигательные функции;

  • социальное развитие

социально-бытовые навыки, устойчивость к изменениям окружения, наличие социальных проблем в семье, умение соблюдать правила поведения, социальная адаптация, потребности в социальной помощи.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

Мы сообщали, что в казахстанских школах внедряют службу психолого-педагогического сопровождения учащихся.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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