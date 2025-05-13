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Право

В Казахстане ужесточили требования к облицовке наружных стен зданий

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 14:36 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 2 мая 2025 года внесены изменения в общие требования к пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности" в новой редакции говорится, что "в зданиях всех степеней огнестойкости (кроме зданий V степени огнестойкости) облицовку внешних поверхностей наружных стен необходимо выполнять из негорючих материалов". 

Ранее в этом пункте указывалось, что в зданиях всех степеней огнестойкости высотой до 50 метров облицовку внешних поверхностей наружных стен допускается выполнять из материалов группы горючести Г1 с классом пожарной опасности К0. В зданиях высотой 50 метров и более облицовку внешних поверхностей наружных стен необходимо выполнять только из негорючих материалов.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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