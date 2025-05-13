В Казахстане ужесточили требования к облицовке наружных стен зданий

Приказом и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 2 мая 2025 года внесены изменения в общие требования к пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности" в новой редакции говорится, что "в зданиях всех степеней огнестойкости (кроме зданий V степени огнестойкости) облицовку внешних поверхностей наружных стен необходимо выполнять из негорючих материалов".

Ранее в этом пункте указывалось, что в зданиях всех степеней огнестойкости высотой до 50 метров облицовку внешних поверхностей наружных стен допускается выполнять из материалов группы горючести Г1 с классом пожарной опасности К0. В зданиях высотой 50 метров и более облицовку внешних поверхностей наружных стен необходимо выполнять только из негорючих материалов.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.