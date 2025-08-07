Какие объекты построят за счет негосударственных займов под госгарантии

Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства от 4 августа 2025 года внесены дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими объектами: Реконструкция автомобильной дороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (участок Жезказган – Караганда, км 433-946) – 1 171 860 579 000 тенге (2025-2045 годы).

(2025-2045 годы). Строительство обхода города Сарыагаш с выходом на Узбекистан через пункт пропуска имени Б. Конысбаева – 237 396 000 000 тенге (2025-2048 годы).

(2025-2048 годы). Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-27 Атырау – Доссор, км 598-512 – 138 411 800 000 тенге (2025-2048 годы). Постановление вводится в действие со дня его подписания.

