Право

Какие объекты построят за счет негосударственных займов под госгарантии

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 10:46 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 4 августа 2025 года внесены дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими объектами:

  • Реконструкция автомобильной дороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (участок Жезказган – Караганда, км 433-946) – 1 171 860 579 000 тенге (2025-2045 годы).
  • Строительство обхода города Сарыагаш с выходом на Узбекистан через пункт пропуска имени Б. Конысбаева – 237 396 000 000 тенге (2025-2048 годы).
  • Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-27 Атырау – Доссор, км 598-512 – 138 411 800 000 тенге (2025-2048 годы). 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
