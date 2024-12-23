Реестр госуслуг изменили в Казахстане

Министр цифрового развития приказом от 14 декабря 2024 года внес дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В документ добавили новый раздел под названием "Меры государственной поддержки".

В него вошли:

предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах;

предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан;

предоставление персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг на дошкольное воспитание и обучение.

Одновременно с этим из реестра исключены пункты 175 (Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах) и 286 (Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан).

Приказ вводится в действие с 31 декабря 2024 года.