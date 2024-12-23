#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Право

Реестр госуслуг изменили в Казахстане

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 14:39 Фото: gov4c.kz
Министр цифрового развития приказом от 14 декабря 2024 года внес дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В документ добавили новый раздел под названием "Меры государственной поддержки".

В него вошли:

  • предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах;
  • предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан;
  • предоставление персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг на дошкольное воспитание и обучение.

Одновременно с этим из реестра исключены пункты 175 (Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах)  и 286 (Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан).

Приказ вводится в действие с 31 декабря 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Сокращено финансирование нацпроекта "Комфортная школа"
Право
14:23, Сегодня
Сокращено финансирование нацпроекта "Комфортная школа"
Как будут индексировать фиксированные тарифы на электроэнергию от ВИЭ
Право
11:33, Сегодня
Как будут индексировать фиксированные тарифы на электроэнергию от ВИЭ
В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг
Право
10:31, Сегодня
В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: