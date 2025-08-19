Реестр госуслуг расширили в Казахстане
Министр цифрового развития приказом от 14 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.
В частности, теперь госуслуга МВД по выдаче удостоверений лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, включает в себя несколько подвидов.
Оформление удостоверения лица без гражданства впервые:
- детям, не достигшим 16-летнего возраста;
- лицам, достигшим 16-летнего возраста;
- на основании паспорта СССР образца 1974 года или его утрате.
Также МВД будет оказывать ряд новых услуг:
- обмен удостоверения лица без гражданства (в связи с истечением срока действия; утратой; непригодностью к дальнейшему использованию).
- оформление удостоверения лица без гражданства в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах.
- обмен вида на жительство иностранца в РК (в связи с истечением срока действия; утратой; непригодностью к дальнейшему использованию; перемена постоянно проживающим в РК иностранцем, страны гражданства).
- оформление вида на жительство иностранца в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах.
Помимо этого, в реестр добавились следующие госуслуги:
- государственная регистрация ипотеки судна или строящегося судна;
- ввоз лекарственных средств на территории РК из государств, не являющихся государствами –членами ЕАЭС;
- переоформление лицензии на медицинскую деятельность и/или приложения к ней;
- получение дубликата лицензии на медицинскую деятельность и/или приложения к лицензии;
- выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности медицинских изделий;
- оказание услуг по дезинфекции в области здравоохранения;
- оказание услуг по дезинсекции в области здравоохранения;
- оказание услуг по дератизации в области здравоохранения;
- переоформление лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ;
- выдача свидетельства о минимальном составе экипажа судна (торговое мореплавание);
- сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на рельеф местности;
- регулирование поверхностного стока;
- субсидирование стоимости услуг по подаче воды в области аквакультуры;
- постановка на учет и снятие с учета опасных производственных объектов и снятие с учета;
- прекращение действия свидетельства об аккредитации профессиональной аудиторской организации;
- выдача разрешения таможенного органа при подаче декларантом обращения об изменении (дополнении) сведений, заявленных в декларации, на товары после выпуска товаров с разрешения таможенного органа;
- исключение из реестра владельцев мест временного хранения;
- актуализация (корректировка) сведений о владельцах мест временного хранения;
- исключение из реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли;
- актуализация (корректировка) сведений о владельцах магазинов беспошлинной торговли;
- исключение из реестра владельцев складов хранения собственных товаров;
- актуализация (корректировка) сведений о владельцах складов хранения собственных товаров;
- отнесение к государственным геодезическим сетям и применение постоянно действующих референцных станций;
- выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности;
- выдача разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.
Кроме того, поправками скорректирован ряд госуслуг.
Приказ вводится в действие с 29 августа 2025 года.
