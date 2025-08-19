Реестр госуслуг расширили в Казахстане

Министр цифрового развития приказом от 14 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь госуслуга МВД по выдаче удостоверений лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, включает в себя несколько подвидов.

Оформление удостоверения лица без гражданства впервые:

детям, не достигшим 16-летнего возраста;

лицам, достигшим 16-летнего возраста;

на основании паспорта СССР образца 1974 года или его утрате.

Также МВД будет оказывать ряд новых услуг:

обмен удостоверения лица без гражданства (в связи с истечением срока действия; утратой; непригодностью к дальнейшему использованию).

оформление удостоверения лица без гражданства в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах.

обмен вида на жительство иностранца в РК (в связи с истечением срока действия; утратой; непригодностью к дальнейшему использованию; перемена постоянно проживающим в РК иностранцем, страны гражданства).

оформление вида на жительство иностранца в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах.

Помимо этого, в реестр добавились следующие госуслуги:

государственная регистрация ипотеки судна или строящегося судна;

ввоз лекарственных средств на территории РК из государств, не являющихся государствами –членами ЕАЭС;

переоформление лицензии на медицинскую деятельность и/или приложения к ней;

получение дубликата лицензии на медицинскую деятельность и/или приложения к лицензии;

выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности медицинских изделий;

оказание услуг по дезинфекции в области здравоохранения;

оказание услуг по дезинсекции в области здравоохранения;

оказание услуг по дератизации в области здравоохранения;

переоформление лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ;

выдача свидетельства о минимальном составе экипажа судна (торговое мореплавание);

сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на рельеф местности;

регулирование поверхностного стока;

субсидирование стоимости услуг по подаче воды в области аквакультуры;

постановка на учет и снятие с учета опасных производственных объектов и снятие с учета;

прекращение действия свидетельства об аккредитации профессиональной аудиторской организации;

выдача разрешения таможенного органа при подаче декларантом обращения об изменении (дополнении) сведений, заявленных в декларации, на товары после выпуска товаров с разрешения таможенного органа;

исключение из реестра владельцев мест временного хранения;

актуализация (корректировка) сведений о владельцах мест временного хранения;

исключение из реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли;

актуализация (корректировка) сведений о владельцах магазинов беспошлинной торговли;

исключение из реестра владельцев складов хранения собственных товаров;

актуализация (корректировка) сведений о владельцах складов хранения собственных товаров;

отнесение к государственным геодезическим сетям и применение постоянно действующих референцных станций;

выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности;

выдача разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

Кроме того, поправками скорректирован ряд госуслуг.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2025 года.