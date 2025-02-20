В реестр госуслуг добавили новые услуги по лицензированию
Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития приказом от 17 февраля 2025 года внес изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.
В реестр добавились:
- Выдача разрешения на деятельность оператора технического осмотра – с 3 апреля 2025 года услугу начнет оказывать Министерство транспорта РК.
- Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж – с 1 января 2026 года услугу будет оказывать Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
Подвидами услуги являются:
- Получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж.
- Получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж.
- Получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж.
- Переоформление лицензии.
- Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере дошкольного воспитания и обучения – с 1 января 2027 года услугу будет оказывать Министерство просвещения.
При этом из реестра исключена госуслуга по аттестации кандидатов в энергоаудиторы.
Также вносится изменение, в соответствии с которым Министерство просвещения должно оказывать госуслугу по оказанию финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования. Ранее в данной норме речь шла исключительно о государственных организациях образования.
Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 3 апреля 2025 года, 1 января 2026 года, 1 января 2027 года.
Мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила ведения реестра государственных услуг.
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