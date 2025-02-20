В реестр госуслуг добавили новые услуги по лицензированию

Министр цифрового развития приказом от 17 февраля 2025 года внес изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В реестр добавились:

Выдача разрешения на деятельность оператора технического осмотра – с 3 апреля 2025 года услугу начнет оказывать Министерство транспорта РК.

услугу начнет оказывать Министерство транспорта РК. Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж – с 1 января 2026 года услугу будет оказывать Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Подвидами услуги являются:

Получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж.



Получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж.



Получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж.



Переоформление лицензии.

Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере дошкольного воспитания и обучения – с 1 января 2027 года услугу будет оказывать Министерство просвещения.

При этом из реестра исключена госуслуга по аттестации кандидатов в энергоаудиторы.

Также вносится изменение, в соответствии с которым Министерство просвещения должно оказывать госуслугу по оказанию финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования. Ранее в данной норме речь шла исключительно о государственных организациях образования.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 3 апреля 2025 года, 1 января 2026 года, 1 января 2027 года.

Мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила ведения реестра государственных услуг.