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Право

В реестр госуслуг добавили новые услуги по лицензированию

ЦОН, егов, egov, электронное правительство РК, электронные документы , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:49 Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития приказом от 17 февраля 2025 года внес изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В реестр добавились:

  • Выдача разрешения на деятельность оператора технического осмотра – с 3 апреля 2025 года услугу начнет оказывать Министерство транспорта РК.
  • Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж – с 1 января 2026 года услугу будет оказывать Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Подвидами услуги являются:

    • Получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж.
    • Получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж.
    • Получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж.
    • Переоформление лицензии.
  • Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере дошкольного воспитания и обучения – с 1 января 2027 года услугу будет оказывать Министерство просвещения.

При этом из реестра исключена госуслуга по аттестации кандидатов в энергоаудиторы.

Также вносится изменение, в соответствии с которым Министерство просвещения должно оказывать госуслугу по оказанию финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования. Ранее в данной норме речь шла исключительно о государственных организациях образования.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 3 апреля 2025 года, 1 января 2026 года, 1 января 2027 года.

Мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила ведения реестра государственных услуг.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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