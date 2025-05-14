Правительство одобрило соглашение с Саудовской Аравией о взаимном поощрении и защите инвестиций

Правительство приняло постановление от 12 мая 2025 года "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Саудовской Аравии о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что каждая сторона на своей территории поощряет, насколько это возможно, инвестиции инвесторов другой стороны и допускает такие инвестиции при условии соблюдения ее прав осуществлять полномочия в соответствии со своим применимым законодательством, в том числе в отношении иностранной собственности и контроля.

Также в документе говорится, что что стороны предоставляют инвесторам другой стороны и их инвестициям после принятия в соответствии с ее применимым законодательством режим не менее благоприятный, чем режим, который сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам и их инвестициям в отношении инвестиционной деятельности.

Положения соглашения не применяются к:

субсидиям и грантам;

государственным закупкам и тендерам;

налоговым вопросам;

видам деятельности и секторам, которые любая из сторон может исключить или ограничить для иностранных инвестиций в соответствии с внутренними нормативными актами и международными соглашениями, стороной которых является любая из сторон;

особым экономическим зонам;

нормативным актам, касающимся МСП;

приватизационным контрактам.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.