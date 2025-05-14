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Право

Правительство одобрило соглашение с Саудовской Аравией о взаимном поощрении и защите инвестиций

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 10:41 Фото: pixabay
Правительство приняло постановление от 12 мая 2025 года "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Саудовской Аравии о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что каждая сторона на своей территории поощряет, насколько это возможно, инвестиции инвесторов другой стороны и допускает такие инвестиции при условии соблюдения ее прав осуществлять полномочия в соответствии со своим применимым законодательством, в том числе в отношении иностранной собственности и контроля.

Также в документе говорится, что что стороны предоставляют инвесторам другой стороны и их инвестициям после принятия в соответствии с ее применимым законодательством режим не менее благоприятный, чем режим, который сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам и их инвестициям в отношении инвестиционной деятельности.

Положения соглашения не применяются к:

  • субсидиям и грантам;
  • государственным закупкам и тендерам;
  • налоговым вопросам;
  • видам деятельности и секторам, которые любая из сторон может исключить или ограничить для иностранных инвестиций в соответствии с внутренними нормативными актами и международными соглашениями, стороной которых является любая из сторон;
  • особым экономическим зонам;
  • нормативным актам, касающимся МСП;
  • приватизационным контрактам. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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