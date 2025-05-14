Правительство одобрило соглашение с Саудовской Аравией о взаимном поощрении и защите инвестиций
Соглашение предусматривает, что каждая сторона на своей территории поощряет, насколько это возможно, инвестиции инвесторов другой стороны и допускает такие инвестиции при условии соблюдения ее прав осуществлять полномочия в соответствии со своим применимым законодательством, в том числе в отношении иностранной собственности и контроля.
Также в документе говорится, что что стороны предоставляют инвесторам другой стороны и их инвестициям после принятия в соответствии с ее применимым законодательством режим не менее благоприятный, чем режим, который сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам и их инвестициям в отношении инвестиционной деятельности.
Положения соглашения не применяются к:
- субсидиям и грантам;
- государственным закупкам и тендерам;
- налоговым вопросам;
- видам деятельности и секторам, которые любая из сторон может исключить или ограничить для иностранных инвестиций в соответствии с внутренними нормативными актами и международными соглашениями, стороной которых является любая из сторон;
- особым экономическим зонам;
- нормативным актам, касающимся МСП;
- приватизационным контрактам.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.