Казахстан и Китай подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Правительство РК утвердило постановление от 13 июня 2025 года "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает Zakon.kz.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, говорится в тексте.

Соглашение применяется в отношении:

инвесторов другой Стороны;

покрытых инвестиций.

Положения Соглашения применяются ко всем инвестициям, осуществленным инвесторами одного государства на территории другого государства, независимо от того, до или после вступления в силу настоящего Соглашения.

Положения Соглашения не применяются к:

субсидиям или грантам, предоставленным сторонами;

вопросам налогообложения на территории любой стороны;

государственным закупкам.

Каждая сторона предоставляет инвесторам другой стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями на ее территории.

Каждая сторона предоставляет покрытым инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвестициям собственных инвесторов на ее территории в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями.

Также говорится, что ни одна из сторон не может экспроприировать или национализировать покрытые инвестиции прямо или косвенно.

Каждая сторона, на территории которой были вложены инвестиции инвесторов другой стороны, после выполнения всех налоговых обязательств в соответствии со своим национальным законодательством разрешает инвесторам другой стороны любые переводы и платежи, связанные с инвестициями, на свою территорию и/или за ее пределы.

Такие платежи и переводы включают:

вложения в капитал;

доходы;

доходы от частичной или полной продажи инвестиций, доходы от частичной или полной ликвидации инвестиций;

платежи в соответствии с договорами, включая соглашения о займе;

заработную плату и другие вознаграждения персонала, нанятого за границей и работающего на территории стороны, в которую были вложены инвестиции инвесторов.

Помимо этого, каждая сторона обеспечивает своевременную публикацию либо публичную доступность любыми способами ее законов, нормативных актов и правил общего применения.

В случае возникновения инвестиционного спора, если истец намерен передать спор на рассмотрение в арбитраж, он должен направить ответчику запрос о консультациях не позднее, чем за 180 дней до передачи спора на рассмотрение в арбитраж.

В запросе должны:

быть указаны имя и адрес истца и, если иск подается от имени предприятия ответчика, который является юридическим лицом, которым истец владеет или контролирует прямо или косвенно, имя, адрес и место регистрации предприятия;

быть перечислены доказательства того, что истец является инвестором по настоящему Соглашению;

по каждому требованию указываться положение настоящего Соглашения, которое предположительно было нарушено, а также любые другие соответствующие положения;

для каждой претензии указываться меры или события, ставшие причиной претензии;

по каждой претензии предоставлено краткое изложение правовой и фактической основы; и

указываться требуемая компенсация и приблизительная сумма заявленного ущерба.

Соглашение подписано в городе Астана, 16 июня 2025 года в двух экземплярах, каждый на казахском, русском, китайском и английском языках, все тексты имеют одинаковую силу.

Постановление о подписании Соглашения введено в действие с 13 июня.

Ранее Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что будет подписано обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с правительством Китайской Народной Республики.