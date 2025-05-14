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Право

Евразийский фонд стабилизации и развития преобразуют в самостоятельную международную организацию

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:18 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, Евразийский фонд стабилизации и развития является международной финансовой организацией и учрежден в целях содействия экономической и финансовой стабильности в государствах – участниках фонда, а также поддержки их устойчивого развития. Участниками фонда, по его словам, являются Республика Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Армения. Управляющим средствами фонда является Евразийский Банк развития.

"Рассматриваемый Протокол предполагает преобразование Фонда в самостоятельную международную организацию", – отметила она.

Целесообразность переформатирования фонда обосновывается необходимостью: 

  • разделения санкционных рисков Евразийского банка развития и ЕФСР;
  • использования национальных валют (в настоящее время доллары США и (или) евро);                предоставления технического содействия и использование траст-фондов (на сегодня финансовые и инвестиционные кредиты, гранты);
  • разделения миссий Банка и ЕФСР (должны использоваться отличные друг от друга процедуры и политики).

12 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции" в Жамбылской области.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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