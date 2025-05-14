Евразийский фонд стабилизации и развития преобразуют в самостоятельную международную организацию

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, Евразийский фонд стабилизации и развития является международной финансовой организацией и учрежден в целях содействия экономической и финансовой стабильности в государствах – участниках фонда, а также поддержки их устойчивого развития. Участниками фонда, по его словам, являются Республика Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Армения. Управляющим средствами фонда является Евразийский Банк развития.

"Рассматриваемый Протокол предполагает преобразование Фонда в самостоятельную международную организацию", – отметила она.

Целесообразность переформатирования фонда обосновывается необходимостью:

разделения санкционных рисков Евразийского банка развития и ЕФСР;

использования национальных валют (в настоящее время доллары США и (или) евро); предоставления технического содействия и использование траст-фондов (на сегодня финансовые и инвестиционные кредиты, гранты);

разделения миссий Банка и ЕФСР (должны использоваться отличные друг от друга процедуры и политики).

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