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Общество

ДУМК объявило 6 июня первым днем Курбан айта

Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) объявило 6 июня 2025 года первым днем Курбан айта. Также в официальном обращении сказано, что в исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря, сообщает Zakon.kz.

Далее отмечено, что новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда имеет 29 или 30 дней.

"Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим из-за появления новой луны 27 мая 2025 года в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня", – дали подробное пояснение в ДУМК.

Что символизирует Курбан айт и как правильно его отмечать, ранее рассказывал наиб имам мечети Байкен Алматы Асхат Утепов.

Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут три дня подряд: 6,7 и 8 июня. При шестидневной – 6 и 8 июня.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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