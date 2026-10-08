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Право

Конституционный суд рассмотрел норму закона "О масс-медиа"

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 14:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Конституционный суд установил, что годичный срок исковой давности по требованиям к СМИ не ограничивает право на судебную защиту, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 1 статьи 38 Закона "О масс-медиа", устанавливающего годичный срок исковой давности по требованиям к средствам массовой информации.

Поводом для обращения стал спор в связи с публикацией, которую заявитель посчитал порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Суды отказали в удовлетворении его требований, исходя из того, что спорная публикация была размещена до вступления в силу Закона "О масс-медиа".

Заявитель полагал, что установленный законом годичный срок ограничивает его право на судебную защиту, поскольку о публикации ему стало известно после вступления закона в силу, а в период нахождения в местах лишения свободы он не имел доступа к Интернету.

Конституционный суд отметил, что установленный законом годичный срок исковой давности не исключает возможности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. Закон предусматривает возможность требовать опровержения недостоверных сведений, опубликования ответа и возмещения причиненного вреда.

В суде отметили, что исчисление срока со дня распространения публикации направлено на обеспечение правовой определенности в отношениях между лицом и средством массовой информации. Исчисление срока исключительно с момента, когда лицо узнало о публикации, напротив, могло бы привести к неопределенности в отношении продолжительности периода, в течение которого к СМИ могут быть предъявлены соответствующие требования.

В итоге Конституционный суд указал, что установление обстоятельств, связанных с моментом, когда лицо узнало о публикации, наличием у него реальной возможности получить соответствующую информацию, а также оценка подтверждающих их доказательств относятся к компетенции суда при рассмотрении конкретного дела.

В связи с этим Конституционный суд не усмотрел в оспариваемой норме признаков нарушения конституционного права на судебную защиту.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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