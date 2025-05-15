В каких случаях пенсии с нового года будут облагать налогами, а в каких – нет

С 2026 года физлицам не придется платить подоходный налог с пенсионных выплат из ЕНПФ. Сейчас пенсионеры ИПН с накопительных пенсий платят, напоминает Zakon.kz. Интересно, что будет с теми суммами из ЕНПФ, которые граждане активно снимали на покупку жилья, но ИПН обещали заплатить позже?

Пенсия – понятие обобщающее. Согласно Социальному кодексу (статье 196), пенсионное обеспечение может осуществляться в виде следующих выплат:

государственной базовой пенсионной выплаты;

пенсионных выплат по возрасту;

пенсионных выплат за выслугу лет;

пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда;

страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

Первые три вида: государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет – производятся из бюджета. И потому по действующему Налоговому кодексу индивидуальным подоходным налогом не облагаются. Цитируем:

"Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее – корректировка дохода)… пенсионные выплаты по возрасту, пенсионные выплаты за выслугу лет и (или) государственная базовая пенсионная выплата". Пп. 27) статьи 341 НК

Тогда как остальные выплаты ИПН облагаются.

"К доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, относятся выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами". Статья 326 НК

Речь при этом идет не только о ежемесячных выплатах, но и о единовременных. Например, в случае, если они направлены на приобретение жилья или лечение. Также физлицам необходимо заплатить ИПН, если пенсионные накопления они разом снимают в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК. Или получили эти деньги в виде наследства.

С принятием же нового Налогового кодекса от ИПН освобождается выплаты не только из бюджета, но и пенсионных фондов. Эта норма сформулирована в пп. 19) пункта 1 статьи 400 и статьи 431 нового НК, согласно которым доход физического лица, подлежащий налогообложению, уменьшается на следующие доходы:

Пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений физических лиц. Пенсии, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК. Единовременные пенсионные выплаты в соответствии с законодательством РК о социальной защите. Единовременные выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, добровольном накопительном пенсионном фонде, в порядке и размерах, которые установлены законодательством РК о социальной защите.

Аналогично вычитаются из налогооблагаемого дохода страховые выплаты в рамках пенсионного аннуитета (статья 435 нового НК).

Отметим, что ИПН на пенсионные накопления, которые снимаются в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, новые правила не распространяются. Поскольку эти средства не входят в вышеупомянутый список вычетов. Согласно логике кодекса, данные вычеты – исключение из правила; общее же правило заключается в том, что пенсии являются видом доходов (статья 425 нового НК).

Уточним, что Мажилис уже принял новый Налоговый кодекс во втором чтении. Впереди – одобрение Сенатом и подписание документа главой государства. Моменты формально важные, но, как правило, все детали обсуждаются на более ранних стадиях. Отсюда делайте выводы. Если все пойдет без сюрпризов, новый НК будет введен в действие с 1 января 2026 года.

В целом новости для нынешних и будущих пенсионеров более чем приятные. Единственное, что не вполне понятно: как при таких новых правилах соблюсти справедливость в отношении тех, кто уже заплатил налоги. Напомним бум, когда в 2021 году появилась возможность единовременных пенсионных выплат при условии превышения порога достаточности. В основном люди инвестировали в покупку жилья.

При этом гражданам предлагалось два варианта: заплатить ИПН сразу или дождаться достижения пенсионного возраста. Наверняка многие приняли отложенный сценарий и теперь поздравляют себя (никогда не следует спешить расставаться с деньгами). Но каково тем, кто заплатил налоги сразу, чтобы спать спокойно?.. Или, быть может, им вернут отданную десятину?