ЕНПФ сделал срочное предупреждение для казахстанцев из-за звонков о "перерасчете пенсий"

Сегодня, 28 мая 2026 года, пресс-служба АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением из-за звонков о "перерасчете пенсий" и SMS, которые они получают после, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в фонде, за звонками и SMS стоят мошенники, и это их новая схема обмана вкладчиков.

"В филиалы ЕНПФ часто стали обращаться вкладчики, за которых якобы не платят обязательные пенсионные взносы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками фонда, звонят и сообщают об обнаружении нескольких лет стажа работы, не включенных в общий стаж для расчета пенсии, предлагают произвести перерасчет пенсии в сторону увеличения", – предупредили в пресс-службе ЕНПФ.

Как действуют мошенники?

По данным фонда, для решения данных вопросов и установления более доверительных отношений мошенники сообщают адрес и приглашают в реально работающие отделения фонда.

Со слов обратившихся вкладчиков/получателей, для якобы удобства и быстрого обслуживания злоумышленники предлагают забронировать электронную очередь и просят сообщить код из SMS-сообщения.

В ЕНПФ с сожалением отметили, что есть получатели, которые уже сообщили коды мошенникам.

Что важно знать вкладчикам?

"Сотрудники ЕНПФ не звонят, не запрашивают по телефону, почте или мессенджерах SMS-коды, пароли, реквизиты карт или другие конфиденциальные данные. ЕНПФ оказывает все услуги абсолютно бесплатно", – заявили в пресс-службе фонда.

Оформление пенсионных выплат, как подчеркнули в ЕНПФ, происходит строго в установленном законом порядке.

"Если звонящий знает ваше имя, ИИН, адрес или место работы, это не значит, что он официальное лицо. Эти данные могли быть получены злоумышленники из открытых источников", – подчеркнули в пресс-службе фонда.

Как защитить себя?

Чтобы защитить себя от мошенников, в ЕНПФ казахстанцам рекомендуют:

Не сообщать SMS-коды и личные данные никому и ни при каких обстоятельствах.

Прерывать подозрительные звонки сразу, как только речь заходит о кодах из сообщений.

Проверять информацию самостоятельно через официальные каналы (колл-центры, официальные приложения или сайты).

Обращаться в полицию при малейших подозрениях на мошенничество.

Быть бдительными и предупредить своих близких, особенно пожилых родственников.

Материал по теме Пенсия, дети и ДТП: самые опасные схемы мошенников в Казахстане

20 мая 2026 года в ЕНПФ объяснили, почему казахстанцам хотят повысить порог для снятия пенсионных накоплений.