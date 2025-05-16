Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года
Фото: primeminister.kz
Подписан совместный приказ МСХ и Минфина от 14 мая 2025 года, которым вносятся дополнения в совместный приказ от 7 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится запрет сроком на три месяца на вывоз с территории Казахстана бычков крупного рогатого скота.
Апрельским приказом введен запрет на шесть месяцев на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.
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Приказ вводится в действие с 15 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз.
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