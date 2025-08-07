#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз бычков

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:06 Фото: primeminister.kz
МСХ и Минфин совместным приказом от 30 июля 2025 года внесли изменения в приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота в срок до 30 октября 2025 года включительно.

Ранее документом устанавливался трехмесячный запрет на вывоз бычков, срок которого истекает 15 августа.

Совместный приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.

Мы сообщали, что Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
