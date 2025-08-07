В Казахстане продлили запрет на вывоз бычков

МСХ и Минфин совместным приказом от 30 июля 2025 года внесли изменения в приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота в срок до 30 октября 2025 года включительно.

Ранее документом устанавливался трехмесячный запрет на вывоз бычков, срок которого истекает 15 августа.

Совместный приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.

Мы сообщали, что Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.