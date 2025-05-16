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Право

Оформление свидетельства на возвращение: внесены изменения

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК от 8 мая 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Оформление свидетельства на возвращение", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что услугодатель не позднее трех рабочих дней (ранее было не позднее двух дней. – Прим. ред.) со дня получения письма от Министерства внутренних дел выдает заявителю оформленное свидетельство на возвращение.

В случае выявления основания для отказа в оказании госуслуги, срок оказания которого составляет 10 рабочих дней, услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Также в правила добавлено, что услугополучатель предоставляет или высказывает возражения к предварительному решению в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения.

По результатам заслушивания услугодатель оформляет свидетельство на возвращение либо направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 26 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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