Сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами

Приказом председателя КНБ РК от 8 мая 2025 года внесены изменения в Правила осуществления охраны и надзора за лицами, находящимися в следственных изоляторах органов национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила устанавливают порядок применения новых технических средств для охраны и надзора. Соответственно, вводятся новые понятия, такие как:

специальный автомобильный видеорегистратор – техническое устройство, предназначенное для осуществления аудиовидеозаписи на специальном автомобиле, предназначенном для конвоирования и этапирования лиц, содержащихся под стражей;

– техническое устройство, предназначенное для осуществления аудиовидеозаписи на специальном автомобиле, предназначенном для конвоирования и этапирования лиц, содержащихся под стражей; портативный носимый видеорегистратор (видеожетон) – техническое устройство, предназначенное для осуществления аудиовидеозаписи сотрудниками следственных изоляторов, задействованными в охране и надзоре за лицами, содержащимися под стражей, руководством следственного изолятора и уполномоченными им лицами при осуществлении личного приема подозреваемых и обвиняемых, а также медицинским работником следственного изолятора при проведении медицинского осмотра и оказании медицинской помощи.

В связи с чем правила дополнены новыми нормами.

Так, говорится, что для предупреждения и пресечения нарушений подозреваемыми и обвиняемыми Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности, нарушений порядка отбывания наказания осужденными, недопущения пыток и иных противоправных действий со стороны сотрудников следственного изолятора видеокамеры устанавливаются в местах, определяемых администрацией следственного изолятора, за исключением туалетов, бань, умывальных и душевых комнат. При этом помещения, где осуществляется телесный осмотр подозреваемых и обвиняемых, оборудуются ширмами.

Видеожетон предназначен для осуществления аудиовидеозаписи окружающей обстановки, действий граждан, подозреваемых и обвиняемых, а также процесса действий сотрудников следственного изолятора в период исполнения служебных обязанностей с целью обеспечения сбора качественной доказательной базы при пресечении правонарушений.

Предусматривается, что начальник следственного изолятора назначает ответственное лицо, которое производит приемку, выгрузку и хранение записей, а также просмотр и анализ произведенных записей. При этом на сервер хранения данных устанавливается специальный пароль, который знает только ответственное лицо и начальник следственного изолятора.

Видеожетоны хранятся в терминале сбора данных и хранения видеожетонов и выдаются дежурным каждому сотруднику перед началом исполнения служебных обязанностей под подпись в журнале учета выдачи и сдачи видеожетона.

Видеожетон закрепляется в области груди ближе к плечевому суставу, не создавая помех действиям сотрудника следственного изолятора при исполнении служебных обязанностей.

Указывается, что включение видеожетона производится с момента начала исполнения служебных обязанностей, и запись ведется непрерывно до его завершения. При этом в процессе включения видеожетона сотрудник следственного изолятора убеждается в точности установленного времени устройства.

В период исполнения служебных обязанностей сотрудники следственного изолятора обеспечивают сохранность видеожетона и по окончании работы сдают дежурному.

Во время отдыха, приема пищи, сотрудники следственного изолятора приостанавливают ведение аудиовидеозаписи, но только по разрешению дежурного или непосредственного начальника, с последующим занесением соответствующих записей в журнале учета выдачи и сдачи видеожетона.

Видеорегистраторы (с антивандальной защитой либо путем размещения их в защитном корпусе) устанавливаются в специальном автомобиле внутри и снаружи для контроля за конвоируемыми и этапируемыми лицами и обстановкой с внешней стороны:

две видеокамеры на лобовой части, совместно собранные в едином пластиковом корпусе, для наблюдения за обстановкой в салоне и перед автотранспортом, при этом не допускается, чтобы видеорегистратор создавал помехи обзору водителя;

в коридоре кузова, где размещаются контролеры конвойной группы напротив камер для содержания конвоируемых и этапируемых лиц;

с внешней стороны кузова над входными дверями для наблюдения обстановки с внешней стороны и контроля за проведением приема подозреваемых и обвиняемых в следственный изолятор и передачи их конвою для отправки к месту назначения, а также передачи и приема конвоируемых и этапируемых лиц на месте назначения;

на кузове для наблюдения за обстановкой позади автотранспорта.

Отмечается, что видеорегистраторы не снимаются и не сдаются ответственному лицу, а на постоянной основе находятся в специальном автомобиле. При выгрузке записи изымается только карта памяти.

Включение видеорегистратора производится с момента начала конвоирования или этапирования лиц, и запись ведется непрерывно до его завершения.

Аудиовидеозапись процесса конвоирования и окружающей обстановки при конвоировании в самолете, пассажирском вагоне или водном транспорте осуществляется через видеожетоны контролеров конвойной группы.

Каждому видеожетону, видеорегистратору, в том числе носителю информации (карта памяти) видеожетона, видеорегистратора присваивается инвентарный номер для учета в работе при выдаче, приемке устройства и выгрузке информационных данных.

При этом не допускается самовольное удаление имеющейся записи с видеожетона и видеорегистратора, а также их отключение и воспрепятствование ведению аудиовидеозаписи.

Установлен срок хранения видеозаписей:

по уголовным правонарушениям – 3 года;

по административным правонарушениям – 1 год;

по иным случаям, не содержащим признаки правонарушений, – 60 суток.

Допуск к информации на сервере хранения данных, который установлен в серверной комнате или дежурной части, предоставляется только ответственному лицу и начальнику следственного изолятора, при этом не допускается внесение изменений в данные на сервере хранения (изменение даты и времени).

Приказ вводится в действие с 26 мая 2025 года.