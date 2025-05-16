Сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами
В частности, правила устанавливают порядок применения новых технических средств для охраны и надзора. Соответственно, вводятся новые понятия, такие как:
- специальный автомобильный видеорегистратор – техническое устройство, предназначенное для осуществления аудиовидеозаписи на специальном автомобиле, предназначенном для конвоирования и этапирования лиц, содержащихся под стражей;
- портативный носимый видеорегистратор (видеожетон) – техническое устройство, предназначенное для осуществления аудиовидеозаписи сотрудниками следственных изоляторов, задействованными в охране и надзоре за лицами, содержащимися под стражей, руководством следственного изолятора и уполномоченными им лицами при осуществлении личного приема подозреваемых и обвиняемых, а также медицинским работником следственного изолятора при проведении медицинского осмотра и оказании медицинской помощи.
В связи с чем правила дополнены новыми нормами.
Так, говорится, что для предупреждения и пресечения нарушений подозреваемыми и обвиняемыми Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности, нарушений порядка отбывания наказания осужденными, недопущения пыток и иных противоправных действий со стороны сотрудников следственного изолятора видеокамеры устанавливаются в местах, определяемых администрацией следственного изолятора, за исключением туалетов, бань, умывальных и душевых комнат. При этом помещения, где осуществляется телесный осмотр подозреваемых и обвиняемых, оборудуются ширмами.
Видеожетон предназначен для осуществления аудиовидеозаписи окружающей обстановки, действий граждан, подозреваемых и обвиняемых, а также процесса действий сотрудников следственного изолятора в период исполнения служебных обязанностей с целью обеспечения сбора качественной доказательной базы при пресечении правонарушений.
Предусматривается, что начальник следственного изолятора назначает ответственное лицо, которое производит приемку, выгрузку и хранение записей, а также просмотр и анализ произведенных записей. При этом на сервер хранения данных устанавливается специальный пароль, который знает только ответственное лицо и начальник следственного изолятора.
Видеожетоны хранятся в терминале сбора данных и хранения видеожетонов и выдаются дежурным каждому сотруднику перед началом исполнения служебных обязанностей под подпись в журнале учета выдачи и сдачи видеожетона.
Видеожетон закрепляется в области груди ближе к плечевому суставу, не создавая помех действиям сотрудника следственного изолятора при исполнении служебных обязанностей.
Указывается, что включение видеожетона производится с момента начала исполнения служебных обязанностей, и запись ведется непрерывно до его завершения. При этом в процессе включения видеожетона сотрудник следственного изолятора убеждается в точности установленного времени устройства.
В период исполнения служебных обязанностей сотрудники следственного изолятора обеспечивают сохранность видеожетона и по окончании работы сдают дежурному.
Во время отдыха, приема пищи, сотрудники следственного изолятора приостанавливают ведение аудиовидеозаписи, но только по разрешению дежурного или непосредственного начальника, с последующим занесением соответствующих записей в журнале учета выдачи и сдачи видеожетона.
Видеорегистраторы (с антивандальной защитой либо путем размещения их в защитном корпусе) устанавливаются в специальном автомобиле внутри и снаружи для контроля за конвоируемыми и этапируемыми лицами и обстановкой с внешней стороны:
- две видеокамеры на лобовой части, совместно собранные в едином пластиковом корпусе, для наблюдения за обстановкой в салоне и перед автотранспортом, при этом не допускается, чтобы видеорегистратор создавал помехи обзору водителя;
- в коридоре кузова, где размещаются контролеры конвойной группы напротив камер для содержания конвоируемых и этапируемых лиц;
- с внешней стороны кузова над входными дверями для наблюдения обстановки с внешней стороны и контроля за проведением приема подозреваемых и обвиняемых в следственный изолятор и передачи их конвою для отправки к месту назначения, а также передачи и приема конвоируемых и этапируемых лиц на месте назначения;
- на кузове для наблюдения за обстановкой позади автотранспорта.
Отмечается, что видеорегистраторы не снимаются и не сдаются ответственному лицу, а на постоянной основе находятся в специальном автомобиле. При выгрузке записи изымается только карта памяти.
Включение видеорегистратора производится с момента начала конвоирования или этапирования лиц, и запись ведется непрерывно до его завершения.
Аудиовидеозапись процесса конвоирования и окружающей обстановки при конвоировании в самолете, пассажирском вагоне или водном транспорте осуществляется через видеожетоны контролеров конвойной группы.
Каждому видеожетону, видеорегистратору, в том числе носителю информации (карта памяти) видеожетона, видеорегистратора присваивается инвентарный номер для учета в работе при выдаче, приемке устройства и выгрузке информационных данных.
При этом не допускается самовольное удаление имеющейся записи с видеожетона и видеорегистратора, а также их отключение и воспрепятствование ведению аудиовидеозаписи.
Установлен срок хранения видеозаписей:
- по уголовным правонарушениям – 3 года;
- по административным правонарушениям – 1 год;
- по иным случаям, не содержащим признаки правонарушений, – 60 суток.
Допуск к информации на сервере хранения данных, который установлен в серверной комнате или дежурной части, предоставляется только ответственному лицу и начальнику следственного изолятора, при этом не допускается внесение изменений в данные на сервере хранения (изменение даты и времени).
Приказ вводится в действие с 26 мая 2025 года.