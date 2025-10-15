Поиск пропавших без вести, охрана мест происшествий – расширены полномочия общественных помощников
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 15 октября 2025 года в кулуарах палаты рассказал о некоторых нововведениях в рамках законопроекта "О профилактике правонарушений", передает корреспондент Zakon.kz.
В частности, законопроектом расширяются полномочия общественных помощников.
"На сегодняшний день они могут только патрулировать. Теперь они смогут заниматься профилактикой правонарушений, оказывать содействие другим субъектам профилактики", – сказал Магеррамов.
Также законопроект дает право общественным помощникам проводить профилактику по правонарушениям в учебных заведениях и индивидуальную профилактику с конкретными лицами.
"Кроме того, они смогут заниматься поиском пропавших без вести и охранять место происшествия до прибытия правоохранительных органов", – добавил депутат.
