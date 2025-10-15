#АЭС в Казахстане
Общество

Поиск пропавших без вести, охрана мест происшествий – расширены полномочия общественных помощников

Волонтер, волонтеры, волонтерство, НПО, активист, активисты, некоммерческая организация, общественная организация, благотворительность, благотворительная организация, благотворительные организации, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 13:05 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 15 октября 2025 года в кулуарах палаты рассказал о некоторых нововведениях в рамках законопроекта "О профилактике правонарушений", передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, законопроектом расширяются полномочия общественных помощников.

"На сегодняшний день они могут только патрулировать. Теперь они смогут заниматься профилактикой правонарушений, оказывать содействие другим субъектам профилактики", – сказал Магеррамов.

Также законопроект дает право общественным помощникам проводить профилактику по правонарушениям в учебных заведениях и индивидуальную профилактику с конкретными лицами.

"Кроме того, они смогут заниматься поиском пропавших без вести и охранять место происшествия до прибытия правоохранительных органов", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что помощникам полиции хотят расширить полномочия по применению физической силы в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
