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Право

Министерство промышленности и строительства получило новые полномочия

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 14 мая 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года:

  • проведение мониторинга торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в пределах своей компетенции;
  • согласование перечня биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений или дополнений;
  • согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений или дополнений;
  • представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.

Кроме того, в новой редакции изложен следующий пункт:

  • согласование правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования городов республиканского значения, столицы и города областного значения с особым статусом в соответствии с требованиям Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области архитектуры, градостроительства и строительства. 

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что госорганы и акиматы будут формировать реестр функций, переданных в конкурентную среду.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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