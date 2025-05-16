Министерство промышленности и строительства получило новые полномочия

Постановлением правительства Казахстана от 14 мая 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года:

проведение мониторинга торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в пределах своей компетенции;

согласование перечня биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений или дополнений;

согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений или дополнений;

представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.

Кроме того, в новой редакции изложен следующий пункт:

согласование правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования городов республиканского значения, столицы и города областного значения с особым статусом в соответствии с требованиям Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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