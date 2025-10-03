Изменились правила проведения военно-врачебной экспертизы в ВС

Министр обороны приказом от 22 сентября 2025 года внес изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что категория годности граждан к воинской службе (воинским сборам) по состоянию здоровья, а также к службе в государственной авиации, определяется проведением медицинского освидетельствования.

Медицинское освидетельствование проводится:

гражданам, призываемым на воинскую службу, поступающим в специализированные организации Министерства обороны РК и военные учебные заведения, а также на военные кафедры (военные факультеты) при организациях высшего или послевузовского образования;

гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту;

гражданам, поступающим на воинскую службу в резерве;

военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву или воинскую службу по контракту;

военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве (военным резервистам);

военнослужащим, поступающим в вуз;

гражданам (военнослужащим), обучающимся в вузе;

военнослужащим, отбираемым для службы и проходящих службу с радиоактивными веществами, ионизирующими источниками излучений, компонентами ракетных топлив, источниками электромагнитных полей или лазерных излучений;

авиационному персоналу государственной авиации;

гражданам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы, или в учетных целях.

Медицинское освидетельствование граждан, призываемых на срочную воинскую службу, поступающих в специализированные организации Министерства обороны РК для подготовки по военно-техническим и иным специальностям, проводится медицинской комиссией МИО.

До проведения медицинского освидетельствования врач-специалист медицинской комиссии МИО удостоверяется в личности освидетельствуемого.

В ходе медицинского освидетельствования граждан проверяются:

сведения (справки), полученные из информационной системы здравоохранения или медицинских организаций (независимо от форм собственности) о состоянии на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний и перенесенных в течение последних двенадцати месяцев инфекционных и паразитарных заболеваний, о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ;

медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан, согласно форме учетной документации в области здравоохранения, карта профилактического осмотра (скрининга) (форма 055/у), карта профилактических прививок (форма 065/у), лечебная карта допризывника (форма № 060/у) (при ее наличии для лиц, призываемых на срочную воинскую службу);

рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования.

Гражданам, призываемым на срочную воинскую службу, поступающим в специализированные организации Министерства обороны РК для подготовки по военно-техническим и иным специальностям, не ранее чем за 30 календарных дней до медицинского освидетельствования проводятся:

общий анализ крови и мочи;

реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

электрокардиография (ЭКГ);

эхокардиография;

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (не позже трех месяцев на день медицинского освидетельствования);

ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек;

анализ крови на бруцеллез (работающим в животноводстве или)имеющим скот в личном хозяйстве);

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека.

В день медицинского освидетельствования проводятся измерение роста, массы тела и определение индекса массы тела.

Флюорограммы (рентгенограммы) находятся в личном деле освидетельствуемого до истечения срока его воинской службы, после возвращаются в соответствующие медицинские организации, где они хранятся в виде флюорографических пленок или на электронном носителе в течение одного года.

Указывается, что при выявлении в результате медицинского освидетельствования у гражданина отклонения в состоянии здоровья, с целью уточнения диагноза заболевания (или физического недостатка) =или определения состояния здоровья, медицинская комиссия МИО выносит заключение: "Нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием".

По возвращении с обследования (лечения) гражданин подлежит повторному медицинскому освидетельствованию. В случае если обследование (лечение) гражданина не завершено до окончания работы призывной комиссии, медицинское освидетельствование указанного гражданина проводится в период следующего призыва граждан на воинскую службу.

Граждане, признанные нуждающимися в обследовании (лечении), учитываются в отделах (управлениях) по делам обороны (О(У)ДО) по списку временно негодных к воинской службе или по списку годных к воинской службе с незначительными ограничениями. Сведения о них в течение десяти рабочих дней после окончания работы призывной комиссии передаются в медицинские организации и местные органы государственного управления здравоохранением.

Руководители медицинских организаций и местных органов государственного управления здравоохранением согласно указанного списка обеспечивают своевременное обследование (лечение) граждан.

По завершению обследования или лечения врач или ответственное лицо медицинских организаций и местных органов государственного управления здравоохранением в течение семи рабочих дней направляет в О(У)ДО медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан согласно форм учетной и отчетной документации.

По результатам медицинского освидетельствования, на основании решения призывной комиссии, гражданин направляется на амбулаторное или стационарное обследование (лечение) в медицинские организации.

В направлении на обследование (лечение) указываются наименование медицинской организации, предварительный диагноз, что требуется уточнить и срок повторной явки с результатами обследования (лечения) на повторное медицинское освидетельствование. Обследование (лечение) граждан в медицинских организациях проводится с учетом основного и сопутствующих заболеваний.

Направление выдается на руки гражданам при объявлении им решения призывной комиссии. Направлению присваивается номер, соответствующий порядковому номеру записи в книге протоколов призывной комиссии.

По окончании обследования (лечения) заполняется акт, который подписывается врачом, проводившим обследование (лечение), заведующим отделением и руководителем медицинской организации (главным врачом), заверяется гербовой печатью медицинской организации.

В акте указываются результаты лабораторно-инструментальных методов исследования и объективные данные, подтверждающие основной и сопутствующие диагнозы.

Диагноз выставляется в соответствии с международной классификацией болезней, также указывается стадия заболевания или физического недостатка, стадия компенсации, функциональные нарушения пораженного органа (системы).

По возвращении с обследования (лечения) гражданин подлежит повторному медицинскому освидетельствованию. Если после повторного медицинского освидетельствования гражданин признан временно негодным к воинской службе или годным к воинской службе с незначительными ограничениями, то он учитывается по списку временно негодных к воинской службе или по списку годных к воинской службе с незначительными ограничениями.

Вместе с тем говорится, что казахстанцам, признанным по результатам медицинского освидетельствования годными к воинской службе или годными к воинской службе с незначительными ограничениями, медицинская комиссия МИО в учетной карте призывника, после заключения о категории годности к воинской службе устанавливает показатель предназначения по видам и родам войск в соответствии с требованиями.

При выявлении в результате медицинского освидетельствования у гражданина заболеваний, по которым в соответствии с Требованиями предусматривается временная негодность к воинской службе, медицинская комиссия МИО выносит заключение: "Временно не годен к воинской службе на ______ месяцев".

Заключение о временной негодности к воинской службе выносится на срок от трех до шести месяцев, если иное не оговорено в Требованиях, которое при не определившемся врачебно-экспертном исходе заболевания выносится повторно, при этом срок временной негодности не превышает 12 месяцев в совокупности.

В случае завершения обследования (лечения) граждан до окончания работы призывной комиссии (текущего призыва на срочную воинскую службу), заключение о временной негодности к воинской службе не выносится, и медицинская комиссия МИО выносит заключение о нуждаемости в обследовании (лечении) с указанием даты явки на повторное медицинское освидетельствование.

После истечения срока временной негодности к воинской службе, проводится повторное медицинское освидетельствование, и медицинская комиссия МИО выносит заключение о годности или не годности к воинской службе.

Заключение медицинской комиссии МИО записывается в книгу протоколов призывной комиссии, в учетную карту призывника.

В книгу протоколов призывной комиссии записываются краткий анамнез, данные объективного исследования, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, диагноз, а также решение призывной комиссии.

Гражданам, зачисленным в воинские команды, на областных (города республиканского значения или столицы) сборных пунктах проводится тестирование на наличие в организме наркотических веществ.

Военнослужащие, призванные на срочную воинскую службу, по прибытию к месту воинской службы проходят первичный медицинский осмотр. Военнослужащие срочной службы, у которых в результате первичного медицинского осмотра, выявлены заболевания, препятствующие прохождению воинской службы по призыву, в соответствии с Требованиями, направляются на медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование проводится госпитальной ВВК.

Заключения врачей-специалистов записываются в медицинскую книжку военнослужащего, заключение ВВК – в книгу протоколов заседаний ВВК.

Вместе с тем уточняется, что при наличии заболевания, увечья, препятствующее продолжению обучения по состоянию здоровья, в соответствии с Требованиями, гражданин, обучающийся в школе, направляется для медицинского освидетельствования в внештатную постоянно действующую (гарнизонную или госпитальную) ВВК.

В случаях признания граждан, обучающихся в школе, негодными к обучению, заключение ВВК оформляется свидетельством о болезни, которое подлежит утверждению в штатной ВВК. При этом заключение о категории годности к воинской службе не выносится. Заключение о причинной связи заболевания, увечья в свидетельстве о болезни не указывается.

Также говорится, что медицинское освидетельствование граждан, поступающих на военные кафедры (военные факультеты) при организациях высшего и послевузовского образования, проводится медицинскими комиссиями МИО перед началом обучения.

Военными кафедрами (военными факультетами) на студентов оформляются карты медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение. До начала медицинского освидетельствования студенты в медицинскую комиссию МИО представляют медицинские документы.

В процессе медицинского освидетельствования студентов для определения состояния здоровья или уточнения диагноза заболевания проводятся дополнительные лабораторные, инструментальные методы исследования.

Военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту, обучающимся в вузе, отпуск по болезни продлевается не более чем на 30 суток. В общей сложности время непрерывного пребывания на стационарном лечении, проведения медицинской реабилитации и в отпуске по болезни не превышает четыре месяца, а для больных туберкулезом – 12 месяцев.

По истечении указанного срока, при невозможности военнослужащим по контракту по состоянию здоровья приступить к исполнению обязанностей воинской службы, срок пребывания его на лечении продлевается решением прямого начальника от командующего родом войск, командующего войсками регионального командования и выше на основании заключения военно-медицинского учреждения.

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту, продлевается только в тех случаях, если по завершении лечения военнослужащий возвратится к исполнению обязанностей воинской службы.

Сведения об освидетельствуемых, диагноз и заключение ВВК (медицинской комиссии) записываются в книгу протоколов заседаний ВВК, а также:

на граждан, поступающих на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве;

на граждан, поступающих в вуз, на военные кафедры (военные факультеты) – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение, а на военнослужащих, поступающих в вуз – и в медицинскую книжку военнослужащего;

на военнослужащих, поступающих в вуз, в том числе иностранных государств, реализующие программы высшего и послевузовского образования – в справку о медицинском освидетельствовании;

на военнослужащих – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании, а также в медицинскую книжку военнослужащего;

на граждан, пребывающих в запасе – в карту медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе;

на военных резервистов, граждан, проходящих воинские сборы – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании;

на офицеров запаса, призванных на воинскую службу (при наличии приказа министра обороны о призыве их на воинскую службу), но еще не отправленных в воинские части – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании;

на лиц, находящихся на стационарном лечении (обследовании) – в медицинскую карту стационарного пациента (форма № 001/у) (историю болезни).

Внештатные постоянно (временно) действующие ВВК создаются в гарнизонах, военно-медицинских учреждениях, военных учебных заведениях Министерства обороны РК для медицинского освидетельствования:

военнослужащих;

граждан, поступающих в военные учебные заведения;

граждан, поступающих на воинскую службу по контракту, на воинскую службу в резерве;

офицеров запаса, призываемых на воинскую службу по призыву;

авиационного персонала государственной авиации;

военнослужащих, отбираемых для обучения в учебных воинских частях, курсантов учебных воинских частей;

граждан, проходящих воинские сборы.

Предусмотрено, что медицинские комиссии МИО города, района:

проверяют оснащение кабинетов врачей-специалистов перечнем инструментария, медицинского и хозяйственного имущества для медицинского освидетельствования на призывных (сборных) пунктах;

определяют медицинские организации, в которые будут направляться граждане, нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении);

определяют медицинские организации, в которых будет осуществляться обследование (лечение) граждан, признанных призывной комиссией временно негодными к воинской службе, нуждающихся в лечении (санации полости рта, коррекции зрения);

обеспечивают доступ врачей-специалистов к сведениям о состоянии на диспансерном учете, обращении за медицинской помощью граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, в том числе к медицинской информационной системе;

контролируют полноту и достоверность внесения в медицинскую информационную систему результатов медицинского освидетельствования граждан при призыве на срочную воинскую службу;

выносят заключение о категории годности граждан к воинской службе и устанавливают показатель предназначения по видам и родам войск в соответствии с Требованиями;

дают разъяснения гражданам по вопросам медицинского освидетельствования при призыве на срочную воинскую службу;

составляют списки граждан, признанных годными к воинской службе с незначительными ограничениями, временно негодными к воинской службе, нуждающимися в лечении (санации полости рта, коррекции зрения);

ежедневно подводят итоги, анализируют результаты медицинского освидетельствования граждан;

ведут учет, изучение и анализ причин возврата военнослужащих срочной службы из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК;

докладывают председателю комиссии по призыву на срочную воинскую службу о недостатках медицинского освидетельствования граждан;

принимают участие в разрешении жалоб и заявлений, связанных с медицинским освидетельствованием граждан.

Медицинские комиссии МИО области, города республиканского значения, столицы:

организуют взаимодействие с местными органами государственного управления здравоохранением, организациями здравоохранения, другими организациями по вопросам медицинского обеспечения подготовки граждан к воинской службе;

проверяют оснащение кабинетов врачей-специалистов сборного пункта инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом;

инструктируют врачей-специалистов об организации и проведении медицинского освидетельствования граждан, разъясняют нормативные правовые акты по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы;

осуществляют методическое руководство работой подчиненных медицинских комиссий, контролируют их работу и оказывают им практическую помощь по вопросам военно-врачебной экспертизы;

изучают обоснованность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на воинскую службу по состоянию здоровья;

проверяют качество оформления, обоснованность вынесенных врачами-специалистами подчиненных медицинских комиссий заключений и их соответствие Требованиям;

проводят контрольный медицинский осмотр на областном (города республиканского значения или столицы) сборном пункте гражданам, призванным районной (городской, города областного значения) призывной комиссией на срочную воинскую службу, непосредственно перед отправкой в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК;

проводят повторное медицинское освидетельствование гражданам, признанных районными (городскими, города областного значения) призывными комиссиями негодными к воинской службе и временно негодными к воинской службе, а также граждан, заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности к воинской службе по результатам медицинского освидетельствования;

запрашивают документы, подтверждающие изменение состояния здоровья у граждан, заявивших о своем несогласии с определением категории годности (негодности) к воинской службе;

рассматривают (пересматривают), утверждают (отменяют) заключения подчиненных медицинских комиссий;

пересматривают собственные заключения после согласования со штатной ВВК;

ведут учет, изучение и анализ причин возврата военнослужащих срочной службы из Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК;

обобщают результаты медицинского освидетельствования и обследования (лечения) граждан;

по итогам призывной кампании представляют руководителю местного исполнительного органа (акиму) области (города республиканского значения или столицы), руководителю местного органа государственного управления здравоохранением предложения по улучшению работы медицинских комиссий.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2025 года.