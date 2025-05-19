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Право

В Казахстане утвердили нормы питания в СИЗО и колониях

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Приказом министра внутренних дел РК от 12 мая 2025 года утверждены натуральные нормы питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждено несколько норм питания:

  • Натуральная норма №1 обеспечения бесплатным питанием подозреваемых и обвиняемых.
  • Натуральная норма №2 питания беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, лиц с инвалидностью первой и второй групп.
  • Натуральная норма №3 повышенного питания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
  • Натуральная норма №4 питания осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
  • Натуральная норма №5 питания осужденных, находящихся в учреждениях средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
  • Натуральная норма №6 питания больных туберкулезом, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы.
  • Натуральная норма №7 питания больных, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы.
  • Натуральная норма №8 питания в виде сухих пайков в период нахождения в пути подозреваемых и обвиняемых, осужденных при этапировании на следственные действия и суды, освобождаемых от отбывания наказания в виде ареста или лишения свободы при следовании к месту жительства или работы.

В частности, натуральная норма обеспечения бесплатным питанием подозреваемых и обвиняемых включает в сутки:

  • Мука пшеничная первого сорта – 10 гр в сутки;
  • Хлеб пшеничный из муки 2 сорта – 400 гр;
  • Хлеб из смеси муки ржаной и муки пшеничной 1-го сорта – 350 гр;
  • Макаронные изделия из муки пшеничной 1-го сорта – 40 гр.
  • Крупы разные всего, в том числе: рисовая 1 сорта, кукурузная 1 сорта, гречневая 1 сорта, овсяная 1 сорта, перловая 1 сорта, манная 1 сорта, пшенная 1 сорта, горох лущеный 1 сорта – 120 гр;
  • Овощи всего, в том числе: картофель, капуста белокочанная свежая (квашеная), лук репчатый, морковь, огурцы свежие (соленые), томаты свежие (соленые), свекла красная – 970 гр;
  • Паста томатная – 40 гр;
  • Сок плодово-ягодный – 100 гр;
  • Фрукты свежие (яблоки) – 75 гр;
  • Фрукты цитрусовые (лимоны) – 15 гр;
  • Сухофрукты (яблоки сушеные) – 20 гр;
  • Сахар (песок) – 80 гр;
  • Мясо 1 категории – 170 гр;
  • Куры (полупотрошеные) 1 категории – 40 гр;
  • Колбасы вареные – 8 гр;
  • Субпродукты 1 категории (печень, легкие) – 4 гр;
  • Рыба свежая (мороженая) без головы – 110 гр;
  • Рыба соленая (сельдь) – 10 гр;
  • Молоко пастеризованное (2,5 % жирности) – 100 гр;
  • Масло коровье (72% жирности и выше) – 30 гр;
  • Яйца куриные 1 категории (штук в неделю) – 5;
  • Масло подсолнечное рафинированное – 30 гр;
  • Чай индийский гранулированный (1 сорта) – 2 гр;
  • Кисель (порошок) – 10 гр;
  • Соль пищевая йодированная – 20 гр.

Также в рацион входит лавровый лист, перец молотый, горчичный порошок, крахмал картофельный и аскорбиновая кислота.

В нормы для беременных женщин и женщин с детьми дополнительно включены: варенье, творог, сметана, сыр и кофе растворимый, поливитаминный препарат. При этом нормы потребления увеличены. Питание назначается по заключению врача независимо от места содержания. Подозреваемым и обвиняемым женщинам, получающим питание по данной норме, разрешается выдача яиц через день.

Кроме того, утверждены натуральные нормы материально-бытового обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Так, натуральная норма снабжения вещевым имуществом осужденных мужчин, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, включает:

  • Шапка вязаная шерстяная – 1 шт. (выдается на два года);
  • Головной летний убор – 1 шт. (1,5 года);
  • Куртка утепленная из водоотталкивающей ткани с выстроченной полосой из световозвращающего материала – 1 шт. (2 года);
  • Брюки утепленные из водоотталкивающей ткани с выстроченной полосой из световозвращающего материала – 1 шт. (2 года);
  • Костюм на хлопчатобумажной основе с встроченной полосой из световозвращающего материала – 2 комплекта (3 года);
  • Футболка хлопчатобумажная – 2 шт. (2 года);
  • Сорочки верхние, или футболка, или водолазка утепленная с длинным рукавом на хлопчатобумажной основе  – 2 шт. (2 года);
  • Трико спортивное – 1 шт. (один год);
  • Майка – 2 шт. (2 года);
  • Рубаха и кальсоны теплые – 1 комплект (2 года);
  • Ботинки кожаные с утеплителем – 1 пара (2 года);
  • Туфли или полуботинки кожаные – 1 пара (2 года);
  • Спортивная обувь – 1 пара (2 года);
  • Валенки – 1 пара (2 года).

Кроме того, осужденные обеспечиваются трусами, тапочками и носками.

Приказ вводится в действие с 27 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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