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Право

Какие подразделения МВД оснастят беспилотниками

беспилотник в небе, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:19 Фото: pixabay
Приказом министра внутренних дел от 30 апреля 2025 года утверждены натуральные нормы оснащения органов внутренних дел РК техническими средствами нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Так, выделяется комплект из двух беспилотных летательных аппаратов на:

  • отряд специального назначения "Сункар";
  • на каждое подразделение специального назначения "Арлан";
  • на каждый специальный отряд быстрого реагирования;
  • на каждое учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Срок эксплуатации предусмотрен на 7 лет.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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