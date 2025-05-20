Какие подразделения МВД оснастят беспилотниками

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Приказом министра внутренних дел от 30 апреля 2025 года утверждены натуральные нормы оснащения органов внутренних дел РК техническими средствами нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Так, выделяется комплект из двух беспилотных летательных аппаратов на: отряд специального назначения "Сункар";

на каждое подразделение специального назначения "Арлан";

на каждый специальный отряд быстрого реагирования;

на каждое учреждение уголовно-исполнительной системы. Срок эксплуатации предусмотрен на 7 лет. Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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