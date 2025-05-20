В Казахстане утвердили правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям

Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 13 мая 2025 года утверждены Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" оказывается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Для доступа к данным реестра через веб-портал ("личный кабинет") сельхозпроизводителям и вододателям необходимо иметь ЭЦП для самостоятельной регистрации в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС).

Акиматы ежегодно направляют в уполномоченный орган актуализированные списки своих работников, обладающих ЭЦП.

Для регистрации в "личном кабинете" услугополучателями и вододателями указываются:

для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя и отчество;

для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полное наименование, фамилия, имя и отчество и ИИН первого руководителя;

контактные данные (почтовый адрес, телефон, электронный адрес);

реквизиты банковского счета в банке второго уровня вододателя для получения субсидий.

Формирование и регистрация заявки производятся в личном кабинете в адрес услугодателя по месту нахождения сельхозпроизводителя.

Результат оказания госуслуги посредством взаимодействия портала электронного правительства и ГИСС направляется на адрес электронной почты услугополучателя и вододателя при регистрации в ГИСС и в "личный кабинет" услугополучателя и вододателя в ГИСС

Срок оказания госуслуги – три рабочих дня.

Указывается, что при субсидировании сельхозтоваропроизводители оплачивают вододателю разницу между действующим тарифом и субсидируемой частью тарифа, а оставшаяся часть выплачивается вододателю в виде субсидий. При этом, все условия оплаты субсидий прописываются в договоре между вододателем и услугополучателями.

Предусматривается, что акиматы ежегодно в срок до 1 февраля размещают на веб-портале тарифы на подачу воды, утвержденные для сельхозтоваропроизводителей.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи услугополучателями посредством портала "электронного правительства" заявки на получение субсидий на услуги по подаче воды;

регистрации заявки в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС).

Наличие лицевого счета на веб-портале дает возможность услугополучателелям самостоятельно осуществить регистрацию заявки в ГИСС, в этом случае подача заявки не требуется, и она считается поданной с момента такой регистрации.

наличии лицевого счета в ГИСС у услугополучателей и вододателей, данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

подтверждении затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ (наличие соответствующей электронной счет-фактуры вододателя);

наличии у услугополучателей земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.

Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 30 ноября соответствующего года.

Порядок расчета субсидий

Размер субсидии на один м3 приобретенной поливной воды при поверхностном поливе составляет:

для рисовых культур – 50% от тарифа без налога на добавленную стоимость (НДС);

для многолетних кормовых культур, возделываемых с применением системы лиманного орошения с механизированным водоподъемом в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – 85% от тарифа без НДС.

Также утверждены субсидии при поливе без применения водосберегающих технологий (капельное, дождевание (фронтальное, круговое, барабанное), спринклерное), приобретенной поливной воды. Они устанавливаются дифференцированно, независимо от способа подачи воды.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.