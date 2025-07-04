Субсидирование стоимости услуг по подаче воды фермерам: новые правила
Государственная услуга "Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" оказывается местными исполнительными органами областей (услугодатель).
Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.
Объемы поставленной воды сельхозтоваропроизводителям (СХТП) определяются в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок вододателя либо водопользователя, внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.
Размер выделяемых субсидий на один кубический метр поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном соотношении от тарифов для СХТП уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда согласно размерам субсидий на один м3 приобретенной поливной воды.
При субсидировании СХТП оплачивают вододателю разницу между действующим тарифом и субсидируемой частью тарифа, а оставшаяся часть выплачивается вододателю в виде субсидий. При этом, все условия оплаты субсидий прописываются в договоре между вододателем и СХТП.
Предусматривается, что услугодатель ежегодно в срок до 1 февраля размещает на веб-портале тарифы на подачу воды, утвержденные в соответствии с Законом о естественных монополиях, для СХТП.
Не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий.
Электронная счет-фактура запрашивается из информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) в режиме "запрос-ответ" с подтверждением контрагента в ИС ЭСФ до подачи заявки в ГИСС (запрошенная электронная счет-фактура автоматически блокируется в ИС ЭСФ при подтверждении использования электронной счет-фактуры для получения субсидий).
В случаях отзыва, аннулирования и корректировки электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий, вододатель возвращает полученные субсидии услугодателю.
Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня введения в действие данных правил размещает их на интернет-ресурсе акимата области, и в последующем не позднее 1 марта соответствующего года размещает объявление в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе акимата области о периоде приема ежемесячных заявок на получение субсидий на услуги по подаче поливной воды.
Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:
- подачи услугополучателями посредством портала "электронного правительства" заявки на получение субсидий на услуги по подаче воды;
- регистрации заявки в государственная информационная система субсидирования (ГИСС).
Наличие лицевого счета на веб-портале дает возможность СХТП самостоятельно осуществить регистрацию заявки в ГИСС, в этом случае подача заявки не требуется, и она считается поданной с момента такой регистрации.
- наличии лицевого счета в ГИСС у сельхозтоваропроизводителей и вододателей, данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";
- подтверждении затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ (наличие соответствующей электронной счет-фактуры вододателя);
- наличии у услоголучателей земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.
Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 30 ноября (включительно) текущего года за фактически использованный объем воды в течение данного вегетационного периода.
Также установлен порядок расчета субсидии стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Приказ вводится в действие с 3 июля 2025 года.
При этом ранее действовавшие Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям утратили силу.