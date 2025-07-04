Субсидирование стоимости услуг по подаче воды фермерам: новые правила

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 24 июня 2025 года утвердил Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" оказывается местными исполнительными органами областей (услугодатель).

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

Объемы поставленной воды сельхозтоваропроизводителям (СХТП) определяются в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок вододателя либо водопользователя, внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

Размер выделяемых субсидий на один кубический метр поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном соотношении от тарифов для СХТП уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда согласно размерам субсидий на один м3 приобретенной поливной воды.

При субсидировании СХТП оплачивают вододателю разницу между действующим тарифом и субсидируемой частью тарифа, а оставшаяся часть выплачивается вододателю в виде субсидий. При этом, все условия оплаты субсидий прописываются в договоре между вододателем и СХТП.

Предусматривается, что услугодатель ежегодно в срок до 1 февраля размещает на веб-портале тарифы на подачу воды, утвержденные в соответствии с Законом о естественных монополиях, для СХТП.

Не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий.

Электронная счет-фактура запрашивается из информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) в режиме "запрос-ответ" с подтверждением контрагента в ИС ЭСФ до подачи заявки в ГИСС (запрошенная электронная счет-фактура автоматически блокируется в ИС ЭСФ при подтверждении использования электронной счет-фактуры для получения субсидий).

В случаях отзыва, аннулирования и корректировки электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий, вододатель возвращает полученные субсидии услугодателю.

Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня введения в действие данных правил размещает их на интернет-ресурсе акимата области, и в последующем не позднее 1 марта соответствующего года размещает объявление в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе акимата области о периоде приема ежемесячных заявок на получение субсидий на услуги по подаче поливной воды.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи услугополучателями посредством портала "электронного правительства" заявки на получение субсидий на услуги по подаче воды;

регистрации заявки в государственная информационная система субсидирования (ГИСС).

Наличие лицевого счета на веб-портале дает возможность СХТП самостоятельно осуществить регистрацию заявки в ГИСС, в этом случае подача заявки не требуется, и она считается поданной с момента такой регистрации.

наличии лицевого счета в ГИСС у сельхозтоваропроизводителей и вододателей, данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

подтверждении затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ (наличие соответствующей электронной счет-фактуры вододателя);

наличии у услоголучателей земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.

Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 30 ноября (включительно) текущего года за фактически использованный объем воды в течение данного вегетационного периода.

Также установлен порядок расчета субсидии стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям утратили силу.