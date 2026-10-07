Казахстан и Россия возобновят соглашение о поставках нефти

Депутаты Курултая 7 октября 2026 года рассмотрели в двух чтениях законопроект о ратификации протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что протокол о возобновлении действия соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

"Соглашение ратифицировано Республикой Казахстан в 2013 году и определяет условия поставки нефти и нефтепродуктов в государства обеих Сторон. Целью Протокола является возобновление действия Соглашения, срок действия которого истек 1 января 2024 года, а также актуализация условий двустороннего сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Протоколом устанавливается, что споры, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами", – говорится в документе.

Также отмечается, что в соответствии с Протоколом действие Соглашения продлевается до 1 января 2028 года.

"По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода", – сообщается в заключении.

Ратификация Протокола позволит создать правовую предпосылку для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за принятие закона в двух чтениях.

6 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил о недостаточном уровне цифровизации энергосистемы страны и поручил масштабировать применение ИИ на месторождениях.