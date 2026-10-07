#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Общество

Казахстан и Россия возобновят соглашение о поставках нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Курултая 7 октября 2026 года рассмотрели в двух чтениях законопроект о ратификации протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что протокол о возобновлении действия соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

"Соглашение ратифицировано Республикой Казахстан в 2013 году и определяет условия поставки нефти и нефтепродуктов в государства обеих Сторон. Целью Протокола является возобновление действия Соглашения, срок действия которого истек 1 января 2024 года, а также актуализация условий двустороннего сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Протоколом устанавливается, что споры, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами", – говорится в документе.

Также отмечается, что в соответствии с Протоколом действие Соглашения продлевается до 1 января 2028 года.

"По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода", – сообщается в заключении.

Ратификация Протокола позволит создать правовую предпосылку для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за принятие закона в двух чтениях.

6 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил о недостаточном уровне цифровизации энергосистемы страны и поручил масштабировать применение ИИ на месторождениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК
11:08, Сегодня
Обмениваться вооружением будут Казахстан и Сербия
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
11:33, 03 декабря 2024
Казахстан возобновил поставки нефти и нефтепродуктов из России
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
12:57, 20 мая 2025
Казахстан возобновит сотрудничество с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: