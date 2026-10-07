Казахстан и Россия возобновят соглашение о поставках нефти
В заключении отмечается, что протокол о возобновлении действия соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.
"Соглашение ратифицировано Республикой Казахстан в 2013 году и определяет условия поставки нефти и нефтепродуктов в государства обеих Сторон. Целью Протокола является возобновление действия Соглашения, срок действия которого истек 1 января 2024 года, а также актуализация условий двустороннего сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Протоколом устанавливается, что споры, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами", – говорится в документе.
Также отмечается, что в соответствии с Протоколом действие Соглашения продлевается до 1 января 2028 года.
"По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода", – сообщается в заключении.
Ратификация Протокола позволит создать правовую предпосылку для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за принятие закона в двух чтениях.
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