В Казахстане утвердили планы развития и мероприятий нацхолдингов и нацкомпаний

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 30 апреля 2025 года утвердил Правила разработки, утверждения планов развития и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Правила разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации;

Правила разработки, утверждения планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации.

Как разрабатывают и утверждают планы развития

План развития компании разрабатывается один раз на десятилетний период с учетом стратегических и программных документов РК.

План развития компании является основой для разработки ее плана мероприятий на пятилетний период и определяет ее стратегические направления, цели и показатели результатов деятельности.

Проект плана развития компании, за исключением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Фонд), согласовывается с уполномоченными органами по государственному планированию, соответствующей отрасли на соответствие планов развития государственных органов целям и задачам, изложенным в стратегических и программных документах РК и уполномоченным органом по бюджетному планированию на соответствие бюджетным параметрам, указанным в прогнозе социально-экономического развития.

План развития компании представляет собой документ, содержащий следующие разделы:

анализ текущего состояния компании, который включает в себя следующие подразделы:

анализ внешней среды, содержащий анализ текущей ситуации и влияния глобальных факторов внешней среды – совокупности правовых, политических, хозяйственных, демографических, технологических и других, в которых функционирует компания, и которые могут влиять на достижение целей компании.

Анализ внутренней среды, содержащий анализ сильных и слабых сторон в деятельности компании.

Анализ текущего состояния компании включает в себя анализ существующих и потенциальных угроз и рисков и определение возможностей для достижения целей компании;

миссия и видение.

Миссия содержит основное предназначение компании в поставленных государством задач, выполняемых им функций, направлений деятельности и развития отрасли (сектора экономики).

Видение определяет позиционирование компании к концу прогнозного периода в контексте выполняемых ею функций;

стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним.

В рамках плана развития отражаются стратегические направления деятельности, цели, задачи, ключевые показатели деятельности компании и ожидаемые результаты по ним, в том числе с разбивкой по годам.

Стратегические направления деятельности определяются исходя из миссии и представляют собой те области деятельности, где компания имеет наибольшее воздействие на решение соответствующих социально-экономических задач.

Для каждого стратегического направления разрабатываются цели – конкретные, измеримые ориентиры деятельности, приводящие в совокупности к достижению общих целей компании.

В рамках реализации каждой цели определяются задачи, решение которых будут являться необходимым и достаточным условием для достижения соответствующей цели. По каждой цели разрабатываются не более 3 ключевых показателей деятельности (с разбивкой по годам), по которым будет оцениваться достижение цели и стратегического направления деятельности компании. Для каждого стратегического направления описываются ожидаемые результаты, по достижению поставленных целей.

Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним, с разбивкой на каждый год десятилетнего периода, рекомендуется оформлять в виде отдельного приложения к плану развития.

система управления рисками

в целях эффективности функционирования компании, в рамках стратегических направлении деятельности также предусматривается система управления рисками, которая отражает возможные угрозы, описания риска и их последствия, разработка мероприятий по предупреждению данного риска и реагированию компании в случае его наступления.

План развития компании содержит приложения: стратегическую карту, схемы, таблицы, расчеты по целевым значениям к ключевым показателям деятельности компании, предусмотренные планом развития.

Стратегическая карта компании содержит декомпозицию показателей документов системы государственного планирования, а также иных документов, не входящих в систему государственного планирования с ключевыми показателями деятельности компании.

Уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) направляет компании количественные и качественные показатели, которые влияют на достижение индикаторов и показателей результатов, предусмотренных в документах системы государственного планирования не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду.

Исполнительный орган компании не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду, осуществляет разработку проекта плана развития и вносит его на рассмотрение и согласование в уполномоченный орган соответствующей отрасли, за исключением Фонда.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли рассматривает проект плана развития в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

При наличии замечаний исполнительный орган компании в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект плана развития и повторно представляет его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли в течение 10 рабочих дней рассматривает доработанный проект плана развития.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли не позднее 3 рабочих дней после согласования проекта плана развития обеспечивает его внесение на согласование в уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию.

Уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию рассматривают проект плана развития в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

При наличии замечаний уполномоченный орган соответствующей отрасли дорабатывает проект плана развития в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно представляет его на согласование уполномоченным органам по государственному планированию и бюджетному планированию.

Уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию в течение 10 рабочих дней повторно рассматривают доработанный проект плана развития.

Исполнительный орган компании не позднее 10 календарных дней после согласования проекта плана развития с уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию, за исключением Фонда, вносит его на рассмотрение совета директоров компании. Исполнительный орган Фонда осуществляет разработку проекта плана развития и вносит его на рассмотрение совета директоров не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров или заочного голосования членов совета директоров.

Совет директоров компании в течение 20 календарных дней рассматривает и принимает решение об одобрении проекта плана развития либо о возврате исполнительному органу компании для доработки.

При наличии замечаний исполнительный орган компании дорабатывает проект плана развития в сроки, определенные советом директоров компании, но не более 10 календарных дней со дня получения замечаний, и повторно представляет его на рассмотрение совета директоров компании.

Совет директоров компании в течение 10 календарных дней со дня повторного внесения рассматривает доработанный проект плана развития.

Исполнительный орган Фонда не позднее 20 ноября года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду, обеспечивает внесение проекта плана развития Фонда, одобренного советом директоров Фонда в уполномоченный орган по государственному планированию.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли до 1 ноября года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду, обеспечивает внесение в правительство РК проекта постановления правительства РК об утверждении плана развития компании, одобренной советом директоров компании, за исключением Фонда.

Уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду, обеспечивает внесение в правительство РК проекта постановления правительства РК об утверждении плана развития Фонда, одобренного советом директоров.

Исполнительный орган компании в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления правительства РК об утверждении плана развития компании направляет электронный отчет единому оператору в сфере учета государственного имущества (единый оператор) для включения в Реестр, прикрепив к электронному отчету сканированную копию постановления правительства РК об утверждении плана развития.

Включение электронного отчета в Реестр единым оператором осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты его поступления с направлением на электронный адрес компании уведомления о включении электронного отчета в Реестр.

При наличии технических замечаний единого оператора к электронному отчету компания устраняет замечания и вносит его повторно единому оператору в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний.

Внесение изменений и дополнений в план развития допускается в случаях, связанных с:

Посланием президента РК к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики, изменением, вносимым в документы системы государственного планирования, а также изменением внутренней и внешней среды, имеющих существенный эффект на деятельность компании;

изменением основных направлений деятельности компании;

реорганизацией компании;

итогами мониторинга реализации плана развития.

Изменения и дополнения вносят в план развития компании в следующем порядке:

исполнительный орган компании не позднее 1 месяца обеспечивает разработку и внесение скорректированного плана развития компании на согласование.

исполнительный орган компании в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления правительства РК о внесении изменений и дополнений в план развития компании направляет электронный отчет единому оператору для включения в Реестр, прикрепив к электронному отчету сканированную копию постановления правительства РК о внесении изменений и дополнений в план развития.

План развития компаний на очередной десятилетний период разрабатывается не позднее последнего года реализации предыдущего плана развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

Мониторинг реализации плана развития компании проводится в следующем порядке:

первый раз – за три года с разбивкой по годам;

второй раз – за шесть лет с разбивкой по годам.

Оценка эффективности реализации плана развития проводится за отчетный период уполномоченным органом по государственному планированию в следующем порядке:

первый раз – за три года с разбивкой по годам;

второй раз – за шесть лет с разбивкой по годам;

третий раз – за десять лет с разбивкой по годам.

Как разрабатывают и утверждают планы мероприятий

Проект плана мероприятий компании разрабатывается один раз на пятилетний период в целях реализации его плана развития и согласовывается с уполномоченными органами по государственному планированию соответствующей отрасли и уполномоченным органом по бюджетному планированию.

При разработке проекта плана мероприятий обеспечивается соответствие ключевых показателей эффективности его деятельности ключевым показателям эффективности деятельности плана развития, в том числе по годам и значениям.

План мероприятий компании разрабатывается с учетом планов развития юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, и содержит цели, задачи, показатели результатов и основные консолидированные и неконсолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая инвестиции, доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и сведения, предусматриваемые в соответствии со структурой разделов плана мероприятий и перечнем показателей плана мероприятий.

Полный перечень и целевые значения, используемые в плане мероприятий компании показателей финансовой устойчивости, в том числе уровня долга юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, определяются компанией.

Разработку проекта плана мероприятий на соответствующий планируемый период осуществляет исполнительный орган компании на веб-портале Реестра, разработанного единым оператором в сфере учета государственного имущества.

При этом основные показатели финансово-хозяйственной деятельности первого планируемого года отражаются в расшифрованном (развернутом) виде, последующие планируемые годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

Исполнительный орган компании не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому пятилетнему периоду, вносит проект плана мероприятий на рассмотрение и согласование уполномоченному органу по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли рассматривает проект плана мероприятий в течение 7 рабочих дней с даты его поступления.

При наличии замечаний исполнительный орган компании в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект плана мероприятий и повторно представляет его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли в течение 3 рабочих дней рассматривает доработанный проект плана мероприятий.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли не позднее 2 рабочих дней после согласования проекта плана мероприятий обеспечивают его внесение на согласование в уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию.

Уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию рассматривают проект плана мероприятий в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

При наличии замечаний уполномоченный орган соответствующей отрасли дорабатывает проект плана мероприятий в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно представляет его на согласование уполномоченным органам по государственному планированию и бюджетному планированию.

В свою очередь уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию в течение 7 рабочих дней повторно рассматривают доработанный проект плана мероприятий.

Исполнительный орган компании не позднее 10 ноября года, предшествующего планируемому пятилетнему периоду, после согласования проекта плана мероприятий с уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию, вносит его на рассмотрение совету директоров компании.

Совет директоров компании в течение 10 календарных дней рассматривает и принимает решение об утверждении проекта плана мероприятий либо о возврате исполнительному органу компании для доработки.

Указывается, что при наличии замечаний исполнительный орган компании дорабатывает проект плана мероприятий в сроки, определенные советом директоров компании, но не более 3 рабочих дней со дня получения замечаний, и повторно представляет его на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли не позднее 3 рабочих дней после повторного согласования проекта плана мероприятий обеспечивают его внесение на согласование в уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию.

Уполномоченные органы по государственному планированию и бюджетному планированию в течение 7 рабочих дней повторно рассматривают доработанный проект плана мероприятий.

Исполнительный орган компании не позднее 3 рабочих дней после повторного согласования проекта плана мероприятий с уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию вносит его на повторное рассмотрение совета директоров компании.

Совет директоров компании в течение 10 календарных дней со дня повторного внесения рассматривает доработанный проект плана мероприятий.

Проект плана мероприятий утверждается советом директоров компании до 20 декабря года, предшествующего планируемому пятилетнему периоду.

Исполнительный орган компании в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания совета директоров компании по вопросу утверждения плана мероприятий направляет электронный отчет единому оператору для включения в Реестр, прикрепив к электронному отчету сканированную копию решения совета директоров компании об его утверждении.

Правилами установлено, что включение электронного отчета в Реестр единым оператором осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты его поступления с направлением на электронный адрес компании уведомления о включении электронного отчета в Реестр.

При наличии технических замечаний единого оператора к электронному отчету компания устраняет замечания и вносит его повторно единому оператору в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний без повторного вынесения на рассмотрение совета директоров компании.

Изменения и дополнения в план мероприятий вносят в следующем порядке:

первая корректировка: второй год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам;

второй год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам; вторая корректировка : факт первого года, третий год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам;

: факт первого года, третий год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам; третья корректировка : факт второго года, четвертый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам;

: факт второго года, четвертый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам; четвертая корректировка: факт третьего года, пятый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам;

факт третьего года, пятый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием обоснований по вносимым корректировкам; факт четвертого и пятого года указывается в очередном плане мероприятий компаний на очередной пятилетний период.

Пояснительная записка к плану мероприятий содержит разъяснения по каждому разделу плана мероприятий и является неотъемлемой его частью.

Внесение изменений и дополнений в план мероприятий допускается также в случаях, связанных с:

Посланием президента РК народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики, изменением, вносимым в документы системы государственного планирования, а также изменением внутренней и внешней среды, имеющих существенный эффект на деятельность компании;

изменением основных направлений деятельности компании;

реорганизацией компании;

расходами из республиканского или местного бюджета.

При внесении изменений и дополнений в план мероприятий компании формируется пояснительная записка, которая содержит в себе обоснования по всем вносимым корректировкам.

При этом исполнительный орган компании в состав проекта плана мероприятий включает только формы, которые подлежат корректировке, и прикладывает пояснительную записку, содержащую обоснование по каждому изменению и дополнению и его взаимосвязь с планируемыми средствами, а также другие подтверждающие документы, расчеты.

При обсуждении проекта республиканского бюджета на заседаниях рабочих групп и постоянных комитетов парламента РК включаются доклады руководителей компаний, которым в проекте республиканского бюджета предусмотрены бюджетные средства, о запланированных целевых индикаторах планов мероприятий.

Правилами определено, что проект плана мероприятий компании выносится на совет директоров в течение 10 календарных дней после подписания президентом РК закона о республиканском бюджете и принятия постановления правительства РК о реализации закона о республиканском бюджете.

Внесение изменений или дополнений в план мероприятий компании, не влекущих за собой изменение консолидированных показателей общих доходов и расходов, осуществляется исполнительным органом компании не более одного раза в квартал без вынесения на рассмотрение совета директоров компании в случаях:

если перераспределение показателей осуществляется между компанией и юридическим лицами, акции (доли участия) которых предоставляют право компании определять решения, и составляет не более 20% от общих доходов и расходов компании;

если перераспределение показателей осуществляется между юридическими лицами, акции (доли участия) которых предоставляют право компании определять решения.

При этом исполнительный орган компании в течение 5 рабочих дней со дня внесения вышеуказанных изменений и (или) дополнений в план мероприятий направляет электронный отчет единому оператору для включения в Реестр, прикрепив к электронному отчету сканированную копию решения исполнительного органа компании о внесении изменений или дополнений в план мероприятий.

Очередной план мероприятий компаний на очередной пятилетний период разрабатывается не позднее последнего года реализации предыдущего плана мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

Мониторинг реализации плана мероприятий компании проводится ежегодно в течение 30 календарных дней после утверждения советом директоров отчета по исполнению плана мероприятий компании.

По итогам проведения мониторинга уполномоченный орган соответствующей отрасли готовят заключение по реализации плана мероприятий компании.

Заключение составляется в произвольной форме и содержит следующие сведения:

выводы об итогах реализации плана мероприятий за отчетный период, ключевых показателей деятельности;

проблемы, которые возникли в процессе реализации плана мероприятий, их воздействие на цели и показатели деятельности, а также принятые/планируемые меры по решению выявленных проблем и обеспечению своевременной реализации плана мероприятий;

рекомендации по продолжению реализации плана мероприятий компании, внесению изменений или дополнений в план мероприятий компании, принятию мер по обеспечению своевременной реализации ответственными исполнителями запланированных мероприятий;

в случае необходимости пересмотр отдельных целей, задач, мероприятий, перераспределение ресурсов и разработка новых подходов к решению проблем.

Ответственность за разработку, исполнение планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционерами которых является государство, несут исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.