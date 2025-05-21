Утверждены планы развития АО, ТОО и госпредприятий

Приказом министра национальной экономики от 30 апреля 2025 года утверждены Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации.

План развития организации разрабатывается исполнительным органом организации, доверительным управляющим один раз на пятилетний период в соответствии с целями и задачами, изложенными в плане развития государственного органа, плане развития области, города республиканского значения, столицы.

План развития утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли, местным исполнительным органом, аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

План развития ГП на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом с учетом заключения наблюдательного совета.

Планы развития контролируемых государством АО и ТОО утверждаются советами директоров (наблюдательными советами) контролируемых государством АО и ТОО.

В случае отсутствия наблюдательного совета в ТОО план развития утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета).

План развития организации разрабатывается посредством веб-портала реестра в соответствии со структурой, формами, показателями и включает:

структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;

паспорт организации;

корпоративную структуру;

основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);

показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, денежные средства, реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);

дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

Пояснительная записка к плану развития содержит обоснование показателей на планируемый пятилетний период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению плана развития.

План развития отражает основные показатели финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по годам, в рамках пятилетнего периода.

Разработка и утверждение плана развития для ТОО, в которых отсутствует наблюдательный совет и ГП осуществляется на веб-портале реестра.

Утверждение отчета по исполнению плана развития в ТОО, в которых отсутствует наблюдательный совет и ГП осуществляется посредством веб-портала.

Исполнительный орган организации не позднее 20 ноября последнего года действующего пятилетнего плана, направляет органам утверждения на рассмотрение и утверждение проект плана развития.

Корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на веб-портале реестра и подписывается электронной цифровой подписью организации на основании решения исполнительного органа.

В ГП на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган организации до 1 октября последнего года действующего пятилетнего плана, направляет проект плана развития на рассмотрение наблюдательному совету.

Наблюдательный совет ГП на праве хозяйственного ведения до 25 октября последнего года действующего пятилетнего плана, представляет заключение к проекту плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу.

Орган утверждения рассматривает проект плана развития организации в течение 10 рабочих дней со дня поступления.

При наличии замечаний органа утверждения исполнительный орган в течение 5-ти рабочих дней со дня получения замечаний дорабатывает проект плана развития и повторно представляет его на утверждение органу утверждения, который рассматривает доработанный проект плана развития в течение 5-ти рабочих дней.

План развития утверждается органом утверждения до 25 декабря года.

При этом разработка ежегодного уточнения плана развития в период утверждения плана развития на пятилетний период не требуется.

Единый оператор в течение пяти рабочих дней со дня поступления плана развития направляет на электронный адрес организации уведомление о принятии плана развития в реестр либо уведомление об отказе в его принятии.

Основанием для отказа в принятии плана развития являются:

отсутствие прикрепленного сканированного решения органа утверждения об утверждении плана развития;

подписание электронной цифровой подписью, не принадлежащей организации.

В случае отказа единого оператора в принятии плана развития, организация устраняет замечания и вносит повторно план развития единому оператору в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии плана развития.

Предусмотрено, что при введении чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина срок исполнения требований, приостанавливается и возобновляется по истечении 30 календарных дней после прекращения срока действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Правила также предусматривают:

Ежегодное уточнение плана развития. Полугодовое уточнение плана развития. Порядок разработки и представления отчета по исполнению плана развития. Порядок проведения мониторинга реализации плана развития. Порядок проведения оценки реализации плана развития.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.