Утверждена методика разработки и корректировки Национального плана развития РК

Приказом и.о. министра национальной экономики от 1 декабря 2025 года утверждена Методика разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, областей, городов и районов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что управление данными Системы государственного планирования (СГП) предусматривает определение, создание, сбор, накопление, хранение, распространение, уничтожение, поддержку данных, обеспечение их аналитики, качества, доступности, защиты, межотраслевую координацию в соответствии с законодательством по управлению данными.

Процесс разработки документов СГП состоит из этапов инициирования документа, анализа текущей ситуации, моделирования, проектирования сценариев развития, формирования видения, определения приоритетов, целей, задач и показателей, путей их достижения, ресурсного обеспечения, выстраивания коммуникаций, а также этапов согласования, утверждения и публикации.

На этапе инициирования государственными органами-разработчиками формируются предложения по разработке документа СГП для решения задач, установленных в документах целеполагания и вышестоящих документах СГП, а также по поручению президента РК и правительства.

На этапе анализа текущей ситуации выявляются:

процессы и тенденции, существующие во внутренней и внешней среде;

внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории);

возможности и потенциальные угрозы развития страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории);

проблемы, решение которых необходимо для дальнейшего развития страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории).

Для проведения анализа осуществляется сбор и структурирование информации о ситуации в стране (в определенной отрасли/сфере деятельности, на соответствующей территории) и возможных внешних рисках.

Источниками информации для анализа являются:

официальная статистическая информация, административные данные государственных органов;

информация из внешних источников;

интервью с представителями исполнительной и законодательной власти, субъектами предпринимательства, научной общественности, независимыми экспертами;

опрос (анкетирование) населения, в том числе посредством использования интернет-технологий для выявления предпочтений населения;

отчеты и заключения о реализации документов СГП, иных документов планирования, а также результаты их общественного мониторинга, проводимого в установленном законодательством порядке.

К внешним факторам развития относятся глобальные мировые тенденции, актуальные для страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории), в том числе в основных государствах-торговых партнерах.

К внутренним факторам развития относятся социально-экономические, демографические, природно-климатические условия страны и уровень научно-технологического развития.

При проведении анализа, как один из методов, используется SWOT-анализ.

По данным SWOT-анализа устанавливается связь между преимуществами и недостатками, благоприятными возможностями и потенциальными угрозами.

Сильные стороны, способствующие развитию страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории), и слабые стороны, сдерживающие развитие страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории) или негативно влияющие на ее развитие, являются внутренними аспектами развития страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории).

Возможности, оказывающие положительное влияние на развитие страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории) и угрозы, оказывающие негативное влияние на ее развитие, связанные с характеристиками внешней среды и неподвластные влиянию развития страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории), являются внешними аспектами.

В результате проведения анализа осуществляется определение основных проблем, их причинно-следственных связей, вызываемых ими последствий.

После определения основных проблем проводится моделирование и прогнозирование с использованием экономических, математических подходов, методов и инструментов, в том числе используемых при разработке прогноза социально-экономического развития, а также компьютерных симуляций, экспертных оценок и опросов.

На основании данных моделирования проводится проектирование возможных сценариев развития с целью выработки наиболее эффективных управленческих решений.

Указывается, что разрабатываемые документы СГП концентрируются на стратегических ориентирах развития страны и решении обозначенных проблем путем формулирования видения, определения приоритетов, целей и задач соответствующего документа СГП, мер по их достижению, ресурсного обеспечения в соответствии со следующими требованиями:

обоснованность и реалистичность выбранных целей, целевых индикаторов, ожидаемых результатов (промежуточных и конечных);

включение показателей, мероприятий, направленных на повышение качества жизни, благосостояния и социального благополучия населения, таких как создание рабочих мест с приоритетом на постоянные, привлечение инвестиций, развитие человеческого капитала, внедрение искусственного интеллекта и цифровой трансформации, обеспечение экологической и общественной безопасности и иные;

направленность предлагаемых мероприятий на достижение целей и задач документа;

установление реальных сроков достижения показателей;

обеспеченность финансово-экономическими (в том числе внебюджетными), материально-техническими, трудовыми ресурсами для реализации документа.

По основным проблемам с учетом результатов SWOT-анализа, а также стратегических ориентиров развития страны, устанавливаемых документами целеполагания и вышестоящими документами СГП, формируются соответствующие цели.

Целями в документах СГП определяется желаемое будущее состояние страны (определенной отрасли/сферы деятельности, соответствующей территории) к концу планового периода, достижение которого обеспечивает реализацию соответствующего документа СГП.

При определении целей следует руководствоваться общепринятыми критериями SMART:

конкретность – формулировка цели без возможности неоднозначного толкования;

измеримость – достижение цели измеряется с помощью целевого индикатора, имеющего количественную величину;

достижимость – цели потенциально достижимы в плановом периоде;

релевантность – актуальность цели и ее соответствие целям документов целеполагания и вышестоящих документов СГП;

ограниченность во времени – достижение цели к определенному сроку.

Каждой цели соответствует один или несколько целевых индикаторов с промежуточными и конечными значениями для определения степени ее достижения.

Количественная сторона целевого индикатора отражает измеримую, абсолютную или относительную величину достижения цели, а качественная – динамику изменения в соответствующей отрасли / сфере деятельности.

Достижение цели, целевого индикатора обеспечивается решением (исполнением) конкретных задач, мер, действий и (или) проектов и требует различные по объему и источникам ресурсы и затраты.

Задачами являются основные условия, совокупность действий, которые выполняются для достижения цели.

Совокупность задач по каждой цели соответствует критериям:

необходимости – достижение поставленных задач является необходимым условием;

достаточности – решение всех задач является достаточным условием достижения поставленных целей;

актуальности – значимость поставленных задач сохраняется в течение всего планируемого периода.

Каждая задача содержит количественно измеримые показатели результатов (с промежуточными и конечными значениями), характеризующие степень решения задач.

Декомпозиция на задачи и ее показатели применима в отношении целей, достижение которых зависит от деятельности нескольких государственных органов, регионов или субъектов квазигосударственного сектора или от применения комплексно нескольких способов (механизмов) воздействия (институциональные меры, бюджетное финансирование, стимулирование участия частного сектора, привлечение других источников).

В случае если цель и меры по ее достижению конкретны, декомпозиция цели, целевых индикаторов на задачи и показатели результата не требуется.

При декомпозиции цели целевые индикаторы могут быть представлены в виде:

целевых индикаторов, достижение которых обеспечивается государственным органом и зависит от его деятельности и бюджетных средств;

Например: "Доля переработанной продукции в АПК", "Снижение заболеваемости";

целевых индикаторов, достижение которых обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия несколькими государственными органами, регионами или субъектами квазигосударственного сектора и зависит от бюджетных средств;

Например: "Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий", "Уровень износа сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, регулируемых субъектами естественных монополий";

макроиндикаторов, достижение которых зависит от деятельности нескольких государственных органов, регионов и (или) субъектов квазигосударственного сектора в рамках межведомственного взаимодействия и не требует взаимоувязки с бюджетными программами соответствующего государственного органа.

Например: "ВВП на душу населения", "Индекс накопленного роста производительности труда", "Темпы реального роста экономики", "Ожидаемая продолжительность жизни", "Уровень безработицы".

Целевые индикаторы и показатели результатов рассматриваются на соответствие следующим критериям:

возможность их сравнения в динамике за планируемый период;

однозначность понимания пользователями;

достаточность информационных и технических ресурсов для оценки их достижения;

полнота и адекватность характеристики в целом;

достижимость и измеримость;

оптимальное количество и раскрытие достижения цели;

наличие промежуточных значений для проведения мониторинга и оценки их достижения;

направленность на достижение вышестоящего показателя;

комплексная характеристика сферы (отрасли) и соответствующей территории, в том числе с учетом Целей Устойчивого развития Организации Объединенных Наций;

нацеленность на ключевые изменения и решение выявленных проблем и (или) потребности благополучателей.

Для каждого целевого индикатора, показателя результата при его наличии определяются источники информации и средства сбора данных.

По выбранным целевым индикаторам, показателям результатов разрабатывается методика (формула) расчета с указанием оценочного (прогнозного) расчета данного показателя.

По целевым индикаторам, показателям результатов определяются ответственные за их достижение центральные государственные и местные исполнительные органы, подведомственные организации, субъекты квазигосударственного сектора.

Предусмотрено, что государственный орган-разработчик в месячный срок со дня утверждения соответствующего документа СГП обеспечивает утверждение методики расчетов целевых индикаторов, показателей результатов документов СГП приказом первого руководителя государственного органа по согласованию с уполномоченными органами по государственному планированию, в области государственной статистики и ее публикацию на своем интернет-ресурсе.

Уполномоченные органы по государственному планированию в области государственной статистики рассматривают проекты методик расчетов целевых индикаторов, показателей результатов документов СГП в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.

Приказ вводится в действие с 15 декабря 2025 года.