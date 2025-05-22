Предоставление информации квазикомпаниями об использовании дохода: утверждены правила

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики утвердил Правила и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в бюджет, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что отчет формируется не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным, исполнительным органом организации на основе годовой финансовой отчетности организации, отчета об исполнении плана развития государственного предприятия и контролируемого государством акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью, а также решений органов управления организации по порядку распределения чистого дохода.

Отчет формируется также в случае освобождения организации от уплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Организация в срок не позднее 5 февраля второго года, следующего за отчетным, предоставляет отчет субъекта квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет по форме в соответствующий государственный орган, местный исполнительный орган или аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), информацию об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, для включения в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая включает в себя информацию по каждому направлению использования средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, и является его неотъемлемой частью.

В отчете указывается информация о фактическом использовании части средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Отчет и пояснительная записка к нему подписываются руководителем исполнительного органа организации.

Государственные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (ТОО) либо управления государственными предприятиями, в срок не позднее 10 февраля второго года, следующего за отчетным годом, представляют отчеты организаций в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Указывается, что отчеты организации включаются в годовой отчет об исполнении республиканского или местного бюджета.

Форма отчета содержит следующую информацию:

Всего чистый доход, оставшийся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет;

В том числе основные направления использования:

на развитие производства;

на формирование резервов;

иные направления.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.

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