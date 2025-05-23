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Право

О расторжении договора найма служебного жилья военнослужащим будут сообщать в проактивном формате

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
Подписан совместный приказ Минобороны и МЦРИАП о взаимодействии госорганов и организаций при расторжении договора найма служебного жилища с услугополучателями в проактивной форме в рамках оказания госуслуг, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект взаимодействия государственных органов и организаций при расторжении договора найма служебного жилища с услугополучателями в проактивной форме в рамках оказания государственной услуги "Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил РК", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм взаимодействия госорганов и организаций.

Предусмотрено, что информационная система "Smart Data Ukimet" (SDU) проводит проверку:

  • В ИС "ЗАГС" на наличие или отсутствие брака у услугополучателя и на наличие или отсутствие детей.
  • В ИС "ГосРеестр" на наличие договора о приватизации жилища. В случае отсутствия получения договора о приватизации жилища список лиц подлежат следующей проверке.
  • В ИС "Казреестр" на наличие договора о долевом участии в жилищном строительстве. В случае отсутствия договора о долевом участии в жилищном строительстве список лиц подлежит следующей проверке.
  • В ИШ АС МР на наличие служебного жилища по прежнему месту службы в случае, если услугополучателю предоставлялось жилище. В случае отсутствия служебного жилища по прежнему месту службы список лиц подлежит следующей проверке.
  • В ИС "ЕГКН" о наличии или отсутствии у услугополучателя и членов его семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из государственного жилищного фонда.

Также SDU проводит проверку в ИС "ГБД ФЛ" и ИС "ЗАГС" на следующие критерии:

  • услугополучатель либо член его семьи не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
  • услугополучатель является гражданином РК;
  • услугополучатель не находится на постоянном месте жительстве в другой стране;
  • услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи, с чем над ним устанавливается опека);
  • услугополучатель либо член его семьи (при наличии) не находится в местах лишения свободы.

В случае наличия сведений на недвижимое имущество в ИС "ГосРеестр", ИС "Казреестр", ИШ АС МР, ИС "ЕГКН" и в случае несоответствия критериев, указанных выше, с проживающими в служебном жилищном фонде Министерства обороны РК расторгается договор найма служебного жилища.

SDU направляет сформированный список услугополучателей в ИШ АС МР для расторжения договора найма служебного жилища.

Извещение о расторжении договора найма служебного жилища направляется в "личный кабинет" услугополучателя через ИШ АС МР после принятия решения с указанием оснований для расторжения договора найма служебного жилища.

Указывается, что за достоверность предоставляемых данных несет ответственность владелец информационной системы государственного органа.

Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года и действует по 1 апреля 2026 года.

Ранее мы рассказали, что о предоставлении жилья военнослужащим и гражданским работникам будут сообщать через SMS. С 21 мая 2025 года запущен пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилища в проактивном формате для военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил РК в рамках оказания государственных услуг в сфере жилья.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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