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Право

Установлены новые предельные цены за пересылку писем и распространение газет в сельской местности

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 14 мая 2025 года внесены изменения в предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января 2026 года установлен новый предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, закрепленные в секторе почтовой связи.

Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке (газет/журнал) наземным видом транспорта обойдутся для физлиц и юридических лиц в 36 тенге (без НДС) за 30 грамм веса, плюс 0,2 тенге за каждый последующий грамм.

Услуги по пересылке нерегистрируемого письма по Казахстану будут стоить:

  • для физлиц – 122 тенге за 20 грамм;
  • для юрлиц – 265 тенге за 20 грамм.
  • за каждые последующие полные/неполные 20 грамм веса – еще по 20 тенге. 

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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