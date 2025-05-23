Установлены новые предельные цены за пересылку писем и распространение газет в сельской местности

Приказом МЦРИАП от 14 мая 2025 года внесены изменения в предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января 2026 года установлен новый предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, закрепленные в секторе почтовой связи.

Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке (газет/журнал) наземным видом транспорта обойдутся для физлиц и юридических лиц в 36 тенге (без НДС) за 30 грамм веса, плюс 0,2 тенге за каждый последующий грамм.

Услуги по пересылке нерегистрируемого письма по Казахстану будут стоить:

для физлиц – 122 тенге за 20 грамм;

для юрлиц – 265 тенге за 20 грамм.

за каждые последующие полные/неполные 20 грамм веса – еще по 20 тенге.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.