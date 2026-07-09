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Право

Обновлены функции Министерства науки и высшего образования

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 2 июля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что если министерству законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством республики.

С 12 июля 2026 года вводятся в действие функции министерства в следующей редакции:

  • осуществление образовательного мониторинга и цифрового обеспечения системы управления образованием, утверждение правил организации и функционирования цифровых объектов в области высшего или послевузовского образования;
  • разработка и утверждение минимальных требований к цифровым объектам в области высшего и послевузовского образования;
  • осуществление цифрового обеспечения органов управления системой образования в части утверждения и размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;
  • координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа столицы, областей и городов республиканского значения, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
  • определение порядка получения научно-технической информации субъектами научной или научно-технической деятельности через единую цифровую систему "Казахстанская наука" или "единое окно" национальной инновационной системы;
  • осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ;
  • осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о языках в центральных и местных исполнительных органах столицы, областей и городов республиканского значения;
  • обеспечение цифровизации деятельности, разработки и введения в действие ІТ-проектов, направленных на обучение государственному языку, и расширение сферы его применения;
  • обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • принятие мер по переводу оказания государственной услуги в электронный формат в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • ведение государственного цифрового реестра разрешений, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
  • разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;
  • разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
  • формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;
  • внесение предложений по определению в курируемых направлениях отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ для рассмотрения в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности;
  • разработка и утверждение правил софинансирования венчурных фондов, осуществляемого на конкурсной основе субъектами инновационной системы, участвующими в государственной поддержке инновационной деятельности, включая целевые показатели софинансирования венчурных фондов.

При этом положение дополнено новой функцией:

  • разработка, утверждение и реализация программ цифровой трансформации своей деятельности, включая внутренние процессы.

Приказ вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда пунктов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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