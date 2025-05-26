#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Право

Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила

ремонт автотрассы, люди, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:57 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что заказчик в ходе организации строительства и подготовки строительной площадки:

  • по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог принимает меры по проведению экспертизы качества работ и материалов лицом, находящимся в ведении уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, на которое возложены функции по проведению экспертизы качества работ и материалов, управлению дорожными активами.

Также правила дополнены новым пунктом о том, что ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы качества работ и материалов, выдаваемого Национальным центром качества дорожных активов, в порядке, установленном Правилами организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В ЕАЭС изменился техрегламент на природный газ, подготовленный к транспортированию
Право
11:01, Сегодня
В ЕАЭС изменился техрегламент на природный газ, подготовленный к транспортированию
В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП
Право
10:50, Сегодня
В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП
Безопасность при ЧС: утверждены стандарты инфраструктуры в городах и селах
Право
09:49, Сегодня
Безопасность при ЧС: утверждены стандарты инфраструктуры в городах и селах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: