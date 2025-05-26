Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила

Приказом министра промышленности и строительства от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что заказчик в ходе организации строительства и подготовки строительной площадки:

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог принимает меры по проведению экспертизы качества работ и материалов лицом, находящимся в ведении уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, на которое возложены функции по проведению экспертизы качества работ и материалов, управлению дорожными активами.

Также правила дополнены новым пунктом о том, что ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы качества работ и материалов, выдаваемого Национальным центром качества дорожных активов, в порядке, установленном Правилами организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.