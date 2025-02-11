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Право

Формирование реестра новых технологий: внесены изменения

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 7 февраля 2025 года внес изменения в Правила формирования Единого государственного реестра новых технологий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для включения в Реестр сведений о новых технологиях, субъекты строительной отрасли должны представить в ведомство уполномоченного органа следующие документы:

  • заявление в произвольной форме, в котором указываются место и дата проведения хронометражных работ;
  • информацию о новых технологиях в строительстве по форме в приложении.  

В прежней версии правил не говорилось о представлении информации о хронометражных работах. 

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под под индивидуальное жилищное строительство.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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