Формирование реестра новых технологий: внесены изменения
Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 7 февраля 2025 года внес изменения в Правила формирования Единого государственного реестра новых технологий, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что для включения в Реестр сведений о новых технологиях, субъекты строительной отрасли должны представить в ведомство уполномоченного органа следующие документы:
- заявление в произвольной форме, в котором указываются место и дата проведения хронометражных работ;
- информацию о новых технологиях в строительстве по форме в приложении.
В прежней версии правил не говорилось о представлении информации о хронометражных работах.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под под индивидуальное жилищное строительство.
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