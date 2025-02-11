Формирование реестра новых технологий: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 7 февраля 2025 года внес изменения в Правила формирования Единого государственного реестра новых технологий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для включения в Реестр сведений о новых технологиях, субъекты строительной отрасли должны представить в ведомство уполномоченного органа следующие документы:

заявление в произвольной форме, в котором указываются место и дата проведения хронометражных работ;

информацию о новых технологиях в строительстве по форме в приложении.

В прежней версии правил не говорилось о представлении информации о хронометражных работах.

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под под индивидуальное жилищное строительство.